Região

1º Encontro de Lideranças LGBTQIA+ do Alto Tietê acontece nesta sexta-feira, em Suzano

Programação contará com a presença de parlamentares da região, deputados estaduais, lideranças comunitárias e representantes de diversos movimentos sociais

04 dezembro 2025 - 14h09Por Da região
Evento é gratuito e aberto ao públicoEvento é gratuito e aberto ao público - (Foto: Divulgação)

O 1º Encontro de Lideranças LGBTQIA+ do Alto Tietê, que visa oficializar a criação de uma organização regional, será realizada nesta sexta-feira (5), no Salão Maria Moreira, no Parque Maria Helena, em Suzano. 

O evento é uma articulação conjunta de lideranças LGBTQIA+ das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá e Santa Isabel, e tem como principal objetivo fortalecer a atuação regional da luta LGBTQIA+, promovendo um espaço de diálogo, união e construção coletiva.

Durante o encontro, será oficializada a criação de uma organização regional que reunirá lideranças do Alto Tietê para articular ações conjuntas, promover políticas públicas inclusivas e ampliar o debate sobre direitos humanos e diversidade nos municípios da região.

A programação contará com a presença de parlamentares da região, deputados estaduais, lideranças comunitárias e representantes de diversos movimentos sociais, além de apresentações culturais e momentos de integração.

O evento é aberto a todos os públicos, e a entrada é gratuita. A organização convida toda a população do Alto Tietê e de outras cidades a participar desse importante momento de fortalecimento da luta LGBTQIA+, pela igualdade e pelo respeito à diversidade.


Serviço:
1º Encontro de Lideranças LGBTQIA+ do Alto Tietê
Data: Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
Horário: A partir das 19h
Local: Salão Maria Moreira (Rua Cidade Diadema, 377 - Parque Maria Helena - Suzano / próximo à estação da CPTM)
Entrada gratuita e aberta ao público.

