1º Fórum Internacional de Educação do Alto Tietê começa na quarta-feira

O 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê começa nesta quarta-feira (2) com a participação de mais de seis mil profissionais da região e palestrantes de renome que vão debater a temática “Educação Infantil: Desafios e perspectivas em tempos de pandemia” em videoconferências, que serão transmitidas também em canal de streaming aberto para o público. A iniciativa tem a promoção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Serão cinco videoconferências, sendo a primeira nesta quarta-feira, das 18h30 às 18h30, com os educadores Sara Barros Araújo, professora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, em Portugal; e Paulo Fochi, coordenador do Observatório da Cultura Infantil (OBECI) e um dos consultores e redatores do documento da Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil. Os educadores vão debater “Educação infantil e pandemia: o que podemos aprender com a crise”.

As outras videoconferências serão realizadas nos dias 9, 16, 23 e 30 de setembro, com as participações dos educadores Marcela Pardo, Alexsandro Santos, Fernando Mazzilli Louzada, Márcia Gil, Rita Coelho, Zilma Moraes, Emília Cipriano e Maria Malta Campos.

“Essa é uma grande experiência, construída regionalmente para tratar da Educação Infantil, que está sob a responsabilidade dos municípios e que teve seus desafios multiplicados com essa pandemia. A expectativa é obter subsídios para nortear os projetos locais e também contribuir ainda mais para a integração dos educadores”, destaca o professor Leandro Bassini, coordenador da Câmara Técnica de Educação do Condemat.

O Fórum é uma realização das secretarias municipais de Educação de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano, com o apoio de instituições como UNESCO, OEI, UNDIME-SP e outras dedicadas ao desenvolvimento da Educação.

Informações completas sobre a programação e sobre como participar podem ser obtidas no portal www.forumeducacaoaltotiete.com.br, onde os interessados vão encontrar todo o material de apoio, além de relatos das experiências educativas desenvolvidas pelas redes municipais de educação.