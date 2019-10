1º Seminário de Turismo de Mogi será realizado no dia 13 de novembro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Sebrae Alto Tietê, vai realizar o 1º Seminário de Turismo de Mogi das Cruzes no próximo dia 13 de novembro. O evento, que tem por objetivo debater o turismo sob diversos ângulos, reunirá programação extensa, gratuita e aberta a todos os públicos. Os interessados em participar já podem se inscrever pelo link abaixo.

A programação vai se estender por todo o dia, começando pelo credenciamento e abertura oficial pela manhã e depois partindo para um ciclo de palestras e debates. A primeira palestrante do dia será a escritora e consultora de turismo digital, Marta Poggi, que trará a temática “Turismo Inteligente: Como embarcar nesta nova era?”.

Ainda no período da manhã, quem conduzirá a segunda palestra é o empresário José Fernandes, que é proprietário de uma rede de hotéis na cidade de Socorro, no interior do Estado de São Paulo, conhecida pelo seu potencial turístico, em especial o turismo de aventura. Ao público, ele apresentará a palestra "A Importância da União dos Empresários do Turismo".

Após pausa para o almoço, terá início a programação da tarde, com a palestra "Como se tornar Município de Interesse Turístico?", conduzida por Waldirene Ricanelo, que é diretora técnica da Associação de Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp). Depois, será a vez de Roberta Oliveira e Carolina Paes de Andrade, ambas representantes do Serviço Social do Comércio (Sesc), falarem sobre o programa de turismo do Sesc, que é desenvolvido desde o ano de 1948.

A partir das 15h30, começará o painel “Ecoturismo e Preservação Ambiental: Turismo Consciente”, que contará com a participação da analista de sustentabilidade do Instituto Ecofuturo, Cleia Araújo e da gestora da Estação Ecológica da Serra do Itapety, Lucila Manzatti. A mediação ficará sob a responsabilidade do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente e presidente do Conselho Mogiano do Meio Ambiente (COMOMA), Daniel Teixeira de Lima.

O encerramento, com networking, está previsto para as 16h30. O 1º Seminário de Turismo de Mogi das Cruzes também tem apoio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e do Circuito Turístico das Nascentes.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes, onde o evento será realizado, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.