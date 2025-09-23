Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

1°Petpalooza é realizado em Ferraz com bandas de rock e atividades para os pets

Desfile dos cachorros foi um momento de destaque no evento

23 setembro 2025 - 13h44Por De Ferraz
- (Foto: Camille Melo/ SecomFv)

Desfile de cachorros, feira de adoção, vacinação antirrábica, feira gastronômica e bandas de rock foram atividades que marcaram o 1° Petpalooza de Ferraz de Vasconcelos, no último sábado (20).

Organizado pela Secretaria de Cultura em parceria com o vereador Cláudio Squizato, o evento que ocorreu na Praça dos Trabalhadores, Centro de Convenções reuniu diversas famílias, com seus pets para prestigiar o evento.

O Desfile dos cachorros foi um momento de destaque no evento; a melhor fantasia, maior e menor cachorro e o pet mais simpático ganharam prêmios especiais.

O Lucas, morador do Jardim Castelo, trouxe a sua família para participar do evento e amou cada atividade “Nossa eu gostei demais do evento, trouxe meus filhos humanos e os meus filhos pets para participar eles estão amando”, relatou ele

Além de todas as ações voltadas à saúde do animal, o evento também contou com apresentações de bandas de rock no período da tarde.

