2 ª Feira Ciranda ProAC promove artesanato, cultura e formação para mulheres do Alto Tietê

No sábado, 13 de junho, a partir das 11 horas, acontecerá, na sede do Cursinho Popular Maio de 68, mais uma edição da Feira Ciranda ProAC. Parte do Projeto "FEIRAS DE ARTESANATO TRADICIONAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES DA REGIÃO DO ALTO TIETÊ-SP” TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL No. 891/2025 Edital FOMENTO CULTSP - PNAB No 17/2024 FORTALECIMENTO DOS SABERES E FAZERES ARTESANAIS" Governo do Estado de São Paulo- secretaria de Cultura, Economia e Industrias Criativas, teve início em janeiro deste ano, o evento atendeu 30 mulheres fazedoras de trabalhos manuais da região do Alto Tietê, oferecendo, nos meses de fevereiro, março e abril, capacitação profissional, além de mentorias para as participantes. A primeira edição da Feira no dia 9 de maio teve saldos mais que positivos, segundo Ana Paula do Amaral, uma das idealizadoras do projeto.

"A avaliação que fizemos da primeira Feira de Artesanato do projeto Ciranda é muito positiva. Tivemos um fluxo intenso de pessoas durante toda a programação, do início ao fim da feira, o que foi muito importante para as expositoras e para os objetivos do projeto. Um aspecto que considero muito especial é que foi uma feira construída por mulheres e para mulheres. Tivemos expositoras, artistas e atividades conduzidas por mulheres, fortalecendo o protagonismo feminino em diferentes áreas. A programação cultural contou com a participação do Under Delas, um coletivo de mulheres do cenário do hip-hop de Mogi das Cruzes, trazendo também a presença e a potência da juventude periférica para o evento. Recebemos ainda a DJ Alek, da Zona Leste de São Paulo, uma mulher muito atuante na cena cultural, que veio somar e fortalecer essa construção coletiva.Outro momento marcante foi a oficina de escrita poética para mulheres, conduzida por Célia dos Reis. Foi uma atividade de muita sensibilidade, com grande qualidade artística e uma participação muito significativa das mulheres presentes", conta Ana que fala ainda sobre a importância do evento para que as artesãs coloquem em prática todo conhecimento adquirido nas oficinas.

"Também foi muito importante ver as artesãs e produtoras ocupando esse espaço de forma organizada e confiante. A feira foi uma oportunidade para que elas colocassem em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do programa de capacitação, que trabalhou temas como marketing, vendas online, produção de reels, fotografia com celular e educação financeira. Além das formações, essas mulheres participam de um processo contínuo de mentoria, o que nos permite acompanhar seus avanços e desafios.Nas conversas e avaliações realizadas após a feira, as participantes relataram resultados muito significativos. As expositoras conseguiram vender seus produtos, ampliar sua rede de contatos, conquistar novos clientes e aumentar a visibilidade de seus negócios, inclusive nas redes sociais. Para nós, esse retorno demonstra que a feira cumpriu um papel importante não apenas na geração de renda, mas também no fortalecimento da autoestima, da autonomia econômica e da presença dessas mulheres nos espaços de comercialização e circulação cultural", conclui.

A segunda edição conta com uma programação que terá início às 11h, com a abertura da tradicional Feira de Artesanato da Ciranda, reunindo expositores e produtores locais. Ao meio-dia, serão distribuídas as senhas para a oficina Bebidas Fermentadas Artesanais: Aprenda a Fazer em Casa, ministrada por Gabriel Bustamante Souza. A atividade começa às 12h30 e oferece ao público a oportunidade de conhecer técnicas de produção artesanal de bebidas fermentadas.

A programação musical conta com apresentações da DJ Nanny, das 14h às 15h e, novamente, das 16h às 18h, além do show de Sistah Chilli, das 15h às 16h.

Voltada ao fortalecimento da cidadania feminina, a feira também oferecerá atendimento jurídico gratuito para mulheres. As senhas serão liberadas às 15h30, e o serviço acontecerá das 16h às 18h, sob a coordenação da advogada Bárbara B. Faria, que prestará orientações jurídicas gerais sobre os direitos das mulheres.

Durante todo o evento, o público poderá visitar a tradicional Faz a Feira da Ciranda, espaço dedicado à comercialização de hortaliças da agricultura familiar produzidas no Alto Tietê pelos irmãos Jenuíno. A área gastronômica contará ainda com o cardápio da Butecada Ciranda, incluindo o caldinho de mandioca, servido por R$ 10, com opções de acompanhamentos como linguiça e bacon, cheiro-verde e crisp de couve por R$ 12, além de diversas opções de bebidas.

A proposta da Feira da Ciranda é reunir lazer, cultura, economia solidária e serviços de interesse público em um ambiente de convivência aberto à comunidade.

Sobre o projeto

O projeto Feiras e Capacitações de Artesãs do Alto Tietê promove a valorização do empreendedorismo feminino e da economia criativa na região por meio de formação gratuita para artesãs. A iniciativa oferece oficinas, mentorias e atividades práticas voltadas ao desenvolvimento de habilidades produtivas e de gestão, incentivando a autonomia financeira das participantes.

Como desdobramento das capacitações, o projeto realizará três feiras de artesanato que funcionarão como vitrine para os trabalhos desenvolvidos, ampliando as oportunidades de comercialização e visibilidade. A ação também fortalece a troca de experiências e a criação de redes de apoio entre mulheres, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico local.

Serviço

Evento: Feira Ciranda ProAC

Data: 13 de junho (sábado)

Horário: das 11h às 18h

Local: Sede do Cursinho Popular Maio de 68

Endereço: consultar as redes oficiais do projeto

Entrada: gratuita