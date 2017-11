20 mil famílias no Alto Tietê têm direito à Tarifa Social de Energia

A EDP São Paulo avaliou que 20.501 famílias do Alto Tietê têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), embora ainda não estejam inscritas para receber o benefício. De acordo com a empresa, a maioria dos casos poderá aproveitar a redução no valor da fatura mediante a atualização do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município residente.

O desconto acontece quando o familiar ativa o Número de Identificação Social (NIS) no CadÚnico. Com a documentação em dia, a redução de tarifa poderá ser solicitada em qualquer agência EDP. A Tarifa Social é descontada na conta de luz para os primeiros 220 quilowatts-hora (kWh) consumidos mensalmente pelos clientes residenciais classificados como de baixa renda. O abatimento também varia de acordo com a faixa de gasto mensal (kWh/mês). Por isso, o consumo consciente se mostra vantajoso no programa, já que menor a consumação, maior será o desconto.

Além das famílias inscritas no CadÚnico para Programas Sociais do governo federal, com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo nacional, o Tarifa Social também é valido para os idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). O desconto ainda se estende às famílias do CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha portador de doença ou patologia com tratamento médico que necessite do uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que dependam do consumo de energia elétrica.