Envie seu vídeo (11) 4745-6900
Menu Busca
sábado 14 de novembro de 2026 Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler Jornal Assine
Jornal Diário de Suzano
Envie seu vídeo (11) 4745-6900
Black November no Magic
Região

Alto Tietê tem 81 Farmácias Populares com remédios gratuitos

São até 41 itens, de 12 indicações, entre medicações e insumos

10 novembro 2026 - 06h00 Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
SUZANO Conta com 11 unidades credenciadas SUZANO Conta com 11 unidades credenciadas - (Foto: Divulgação/Agência Saúde)

O Alto Tietê tem 81 Farmácias Populares, programa que disponibiliza medicamentos da Atenção Primária à Saúde por meio de farmácias credenciadas da rede privada. 

Mogi das Cruzes lidera com 39 unidades, em seguida vem Itaquaquecetuba (12) Suzano (11), Poá (4), Ferraz de Vasconcelos (3), Arujá (3), Biritiba Mirim (3), Guararema (3), Santa Isabel (2) e Salesópolis (1).

Segundo as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, existem 41 itens disponíveis através do programa, que pertencem a 12 indicações. Os medicamentos e insumos são fornecidos gratuitamente.

Para retirar medicamentos ou fraldas geriátricas pelo programa, é necessário ir a uma farmácia credenciada, identificada com o selo ‘Aqui Tem Farmácia Popular’, e apresentar documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF e receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares. E para retirar absorventes é necessário apresentar, também, um documento de Autorização do Programa Dignidade Menstrual.

Entre os medicamentos disponíveis, há dez opções para hipertensão, sete opções para asma, seis opções para diabetes, quatro opções de anticoncepção, três de dislipidemia (colesterol alto), três de rinite, duas de glaucoma, duas para doença de Parkinson, uma para osteoporose e uma para diabetes mellitus.

Leia Também

Previsão do tempo para sábado (14), em SP: instabilidades diminuem

Previsão do tempo para sábado (14), em SP: instabilidades diminuem
Falta de energia em bairros de Biritiba Mirim afeta distribuição de água e fecha equipamentos

Falta de energia em bairros de Biritiba Mirim afeta distribuição de água e fecha equipamentos
Poá abre inscrições para novos cursos gratuitos nas áreas de Beleza e Banho e Tosa para Pets

Poá abre inscrições para novos cursos gratuitos nas áreas de Beleza e Banho e Tosa para Pets
Após articulação de Marcos Damasio, TJSP autoriza criação da 6ª Vara Cível de Mogi das Cruzes

Após articulação de Marcos Damasio, TJSP autoriza criação da 6ª Vara Cível de Mogi das Cruzes
Samu de Mogi investe em tecnologia para garantir disponibilidade permanente da linha 192

Samu de Mogi investe em tecnologia para garantir disponibilidade permanente da linha 192
Poá conquista Prêmio Inova Educação 2026 e se destaca com projeto de inclusão escolar

Poá conquista Prêmio Inova Educação 2026 e se destaca com projeto de inclusão escolar