Alto Tietê tem 81 Farmácias Populares com remédios gratuitos

O Alto Tietê tem 81 Farmácias Populares, programa que disponibiliza medicamentos da Atenção Primária à Saúde por meio de farmácias credenciadas da rede privada.

Mogi das Cruzes lidera com 39 unidades, em seguida vem Itaquaquecetuba (12) Suzano (11), Poá (4), Ferraz de Vasconcelos (3), Arujá (3), Biritiba Mirim (3), Guararema (3), Santa Isabel (2) e Salesópolis (1).

Segundo as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, existem 41 itens disponíveis através do programa, que pertencem a 12 indicações. Os medicamentos e insumos são fornecidos gratuitamente.