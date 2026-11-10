Alto Tietê tem 81 Farmácias Populares com remédios gratuitos

O Alto Tietê tem 81 Farmácias Populares, programa que disponibiliza medicamentos da Atenção Primária à Saúde por meio de farmácias credenciadas da rede privada.
Mogi das Cruzes lidera com 39 unidades, em seguida vem Itaquaquecetuba (12) Suzano (11), Poá (4), Ferraz de Vasconcelos (3), Arujá (3), Biritiba Mirim (3), Guararema (3), Santa Isabel (2) e Salesópolis (1).
Segundo as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, existem 41 itens disponíveis através do programa, que pertencem a 12 indicações. Os medicamentos e insumos são fornecidos gratuitamente.
Para retirar medicamentos ou fraldas geriátricas pelo programa, é necessário ir a uma farmácia credenciada, identificada com o selo ‘Aqui Tem Farmácia Popular’, e apresentar documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF e receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares. E para retirar absorventes é necessário apresentar, também, um documento de Autorização do Programa Dignidade Menstrual.
Entre os medicamentos disponíveis, há dez opções para hipertensão, sete opções para asma, seis opções para diabetes, quatro opções de anticoncepção, três de dislipidemia (colesterol alto), três de rinite, duas de glaucoma, duas para doença de Parkinson, uma para osteoporose e uma para diabetes mellitus.