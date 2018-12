2,2 mil professores do Alto Tietê fazem prova que garante reajuste salarial

A Secretaria da Educação de São Paulo aplica neste sábado (15) e domingo (16) as provas do Processo de Promoção para Professores de Educação Básica I e II e Suporte Pedagógico. O exame é retroativo ao ano de 2016 e garante aos aprovados reajuste salarial e a passagem de faixa do cargo ou função-atividade para a imediatamente superior. No Alto Tietê são 2.255 servidores inscritos na avaliação.

A prova tem caráter eliminatório e é composta por 40 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma correta, sobre o perfil dos servidores do Quadro do Magistério (QM) e bibliografia de referência. Os candidatos terão quatro horas, no máximo, para responder as questões.

Locais e horários

As sedes das Diretorias de Ensino serão locais de prova. A confirmação das turmas está no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), basta entrar com o login e senha utilizado para o cadastro no processo. Veja as datas e horários:

Dia 15 (sábado | tarde) Quem faz: Suporte Pedagógico e Professor Educação Básica II – Educação Especial (Deficiência Auditiva, Deficiência Física, Deficiência Intelectual e Deficiência Visual) Horário de apresentação: 12h Fechamento dos portões: 13h Tempo de permanências mínima: 2 horas

Dia 16 (domingo | manhã) Quem faz: Professor de Educação Básica I Horário de apresentação: 07h Fechamento dos portões: 08h Tempo de permanências mínima: 2 horas