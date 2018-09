268,1 mil motoristas quitam o IPVA deste ano na região

Pelo menos, 268.131 motoristas já quitaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) durante o primeiro quadrimestre deste ano no Alto Tietê. O número corresponde a 68,2% do total de quitações verificadas em 2017, quando 392.757 proprietários de veículos pagaram o imposto. O índice deste ano representa a arrecadação de R$ 248,2 milhões, nas dez cidades da região. Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba são os municípios que lideram os dois quadros.

Conforme dados da Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo, em Mogi, 95,5 mil motoristas já quitaram o IPVA até a primeira semana de maio, o que gera R$ 98,5 milhões. Já em Suzano, os impostos de 48,9 mil veículos já foram totalmente pagos, com uma arrecadação de R$ 44,3 milhões. Em Itaquá, foram 41,1 mil automóveis saldados, em um valor de arrecadação avaliado em R$ 32,1 milhões.

Por outro lado, Salesópolis, Biritiba Mirim e Guararema são os municípios em que menos pagamentos foram registrados neste ano. Na primeira cidade, 3,3 mil motoristas quitaram a dívida, com a geração de R$ 2,2 milhões.

Em Biritiba, as dependências de 4,3 mil automóveis foram quitadas, com a arrecadação de R$ 3,1 milhões. Já Guararema teve 6,2 mil talões de impostos pagos, no valor de arrecadação em R$ 5,4 milhões.

O total de dinheiro recebido na região já corresponde a 72,4% das arrecadações de 2017. Porém, o levantamento dos 12 meses do último ano aponta uma queda 2,5% em relação ao valor obtido pela cobrança de impostos em 2016, quando o montante verificado foi de R$ 351.472.854,63.