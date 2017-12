28,6 mil beneficiários podem perder o Bolsa Família na região

O Alto Tietê conta com 28,6 mil famílias que não atualizaram o cadastro do Bolsa Família e correm o risco de perder o benefício. O número representa 75,2% do total de beneficiários convocados a renovar a inscrição. Ao todo, a região tem atualmente 80 mil famílias que recebem o auxílio financeiro. O prazo para atualização se encerra em 19 de janeiro.

O processo faz parte da Revisão Cadastral, em que são convocados os beneficiários que estão sem atualizar o cadastro há mais de 24 meses. No Alto Tietê, 38 mil das 80 mil famílias foram notificadas. Porém, apenas 24,8% compareceram à manutenção da bolsa social. A atualização é uma exigência obrigatória quando for solicitada no recibo de pagamento do benefício. Neste caso, o órgão responsável pelo programa na cidade deve ser contatado imediatamente, a fim regularizar a situação e evitar o bloqueio da bolsa.

A manutenção do cadastro se faz necessária anualmente para analisar a base de dados no governo e inibir irregularidades nas inscrições das famílias, como o aumento de renda, mudanças de endereço e outros aspectos que podem privilegiar pessoas que não precisam do benefício. E ainda intencionar a melhor distribuição de renda entre os beneficiados. Além da Revisão Cadastral por conta de informações conflitantes, os usuários também podem ser chamados a fazer a averiguação, apenas para renovar as informações da inscrição após um longo período.

Atualização

As famílias beneficiadas que precisam fazer a atualização são notificadas por cartas no endereço cadastrado ou o aviso aparece nos comprovantes de repasse da renda. É indicado que a renovação seja efetuada o mais rápido possível, de preferência um mês após informação chegar aos usuários, para evitar que o benefício seja bloqueado até a regularização da família junto ao CadÚnico.

Para a atualização, é importante estar munido de documentos de identificação de todos os membros da família cadastrados, como CPF, RG, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento. No caso de famílias de origem indígena ou quilombola, pode ser qualquer tipo de documento de identificação. Além disso, é necessário um comprovante de residência válido e também o comprovante de matrícula de todas as crianças cadastradas.