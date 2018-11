28º Furusato Matsuri será neste final de semana no Cocuera

Mogi das Cruzes receberá neste sábado (10) e domingo (11), o 28º Furusato Matsuri – Festival Agrícola de Mogi das Cruzes, que será realizado na sede da Associação dos Agricultores de Cocuera. O evento conta com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e tem como tema neste ano “Laço de Amizade”, que destaca a amizade mantida pelos produtores e organizadores do evento com os demais agricultores de todo o Alto Tietê.

A abertura será neste sábado (10) às 10 horas e a programação segue até às 20 horas. No domingo (11), as atividades serão das 10h30 às 19 horas. O tradicional Festival Agrícola de Mogi das Cruzes vai apresentar aos visitantes o potencial produtivo dos agricultores do Cocuera, bairro mais antigo da colônia japonesa no Município. O festival integra o calendário oficial da cidade.

Os visitantes poderão apreciar a exposição de produtos agrícolas, como flores, frutas e hortaliças. A festa conta também com a exibição de tratores e caminhões, além de insumos e implementos agrícolas. Haverá um minishopping no local e um festival gastronômico com a venda de comidas típicas. A parte cultural terá várias atrações, incluindo shows folclóricos.

O agronegócio mogiano tem ganhado destaque com o programa Mogi é Agro, desenvolvido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Agricultura. A iniciativa visa desenvolver o potencial agropecuário de Mogi das Cruzes em seus diferentes nichos mercadológicos. A cidade possui cerca de 2,5 mil produtores rurais. O setor gera mais de 10 mil empregos e um faturamento anual de R$ 922 milhões.