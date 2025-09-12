2ª Coroa do Divino reúne devotos em momento de fé e confraternização neste sábado em Mogi

A fé e a devoção ao Espírito Santo reúnem os fiéis, na tarde deste sábado (13), em Mogi das Cruzes, durante a realização da 2ª Coroa do Divino, a partir das 15 horas, na sede da Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar. O momento, marcado por orações, será conduzido pelo padre Gustavo Catania, vigário da Paróquia Nossa Senhora do Socorro, de Mogi, e um grupo de rezadeiras.

Logo em seguida, os devotos participam do tradicional Chá Bingo, ocasião marcada pela confraternização, em que todos se divertem nas rodadas especiais. Para esta edição, a prenda em destaque é um tanquinho. O convite individual custa R$ 12,00 e estará disponível para compra na entrada do evento.

A atividade integra o ciclo preparatório da Festa do Divino Espírito Santo 2026, que será realizada entre 14 e 24 de maio, com o tema: “Divino Espírito Santo, fazei de nós mensageiros da vossa Paz.”.

Com 413 anos de história, a Festa do Divino, nesta edição, está sendo conduzida pelos Festeiros Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina e os Capitães de Mastro Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos. “Com mais de quatro séculos de história, a Festa do Divino em Mogi é um dos maiores símbolos de fé e devoção da Cidade. Convidamos a todos que estejam presentes neste momento de oração e confraternização.”, destaca a Festeira Maria de Lourdes.

A Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, Mogilar.