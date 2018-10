2ª Olimpíada Mogiana de Robótica será nesta sexta no Mercado do Produtor

Alunos de Mogi das Cruzes e região participarão nesta sexta-feira (26), das 14 às 20 horas, da 2ª Olimpíada Mogiana de Robótica e da 4ª Mostra Municipal de Robótica Educacional, promovidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação. Os eventos, que serão realizados neste ano no Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar, acontecerão nos períodos de tarde e à noite, integrando a programação da feira noturna realizada às sextas-feiras no local.

Centro e trinta crianças estão inscritas para participar do evento. Serão 20 equipes para as competições de “Sumô de Robôs” e oito para a categoria “Seguidor de Linha (simulação de resgate)”, as rodadas seguirão a programação a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). Seis grupos participarão da Mostra com a apresentação de protótipos robóticos desenvolvidos por alunos.

O evento é aberto ao público e faz parte da programação do Outubro da Educação. “Neste ano, realizaremos a Olimpíada e a Mostra em um novo espaço com um horário ampliado, para que o público, em especial os pais, possam acompanhar as competições e conhecer o trabalho sobre robótica educacional feito em nossa cidade e na região”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes.

O objetivo dos eventos é promover a integração entre os alunos da rede pública e particular, que desenvolvem projetos de Robótica Educacional em suas escolas. Com a aquisição de 1,2 mil novos tablets e chromebooks neste ano, as escolas municipais passaram a ser totalmente atendidas com atividades de informática com equipamentos modernos que são utilizados em diferentes espaços da escola. A rede municipal de ensino conta ainda com o projeto de Robótica Educacional, desenvolvido em sete escolas municipais.

Outubro da Educação

A programação do Outubro da Educação contará ainda nesta sexta-feira (26/10) com a final do 3º Concurso Gastronômico do Crescer, na unidade da Vila Natal, mostras culturais nas escolas municipais Profª Maria Aparecida de Faria, na Vila Jundiaí, Prof. Dr. Jair Rocha Batalha, em Braz Cubas e das cinco unidades do Núcleo Rural I. A EM Profª Emilie Nehme Affonso, em Cezar de Souzar, fará a exposição Outubro da Educação e os alunos da EM Proª Etelvina Cáfaro Salustiano, no Conjunto Jefferson, apresentará o espetáculo “Fantasia”, às 19 horas, no Cemforpe.

