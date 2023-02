2° Poá Geek Festival ocorre entre os dias 11 e 12 de março

A Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe” receberá nos dias 11 e 12 de março (sábado e domingo) a 2ª edição do “Poá Geek Festival”. O evento levará ao público diversas atrações dentre elas, Concurso de Cosplayers, apresentações de K-POP, Arena Gamer, espaços para RPG, Card, Games e jogos de tabuleiros. O evento faz parte da comemoração do 74º aniversário de Poá.

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura em parceria com o Grupo Tomodachi, o “Poá Geek”, está em sua segunda edição e promete levar novamente ao público muita diversão e cultura. “Nossa primeira edição foi um sucesso e esperamos que neste ano não seja diferente. Queremos fazer uma festa linda para todos que irão comparecer e prestigiar o evento. Em breve divulgaremos a programação completa para os munícipes se programarem”, disse o chefe da Pasta, Ariel Borges.

A prefeita Marcia Bin também falou sobre a expectativa do evento que será realizado no próximo mês. “O Poá Geek Festival conseguiu reunir um enorme público em sua primeira edição e estamos torcendo para que o número seja ainda maior nesse ano. Esperamos que o público compareça ao evento e aproveite todas as atrações que estarão no local. Parabenizo o secretário Ariel Borges e toda equipe da Cultura, pela realização dessa grande festa”, destacou a chefe do Executivo municipal.