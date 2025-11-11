2º Prêmio Inova Educação vai reconhecer práticas inovadoras na Cultura Digital

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) realizará no próximo dia 24 (segunda-feira) a segunda edição do Prêmio Inova Educação, iniciativa criada para reconhecer, compartilhar e valorizar experiências inovadoras desenvolvidas pelas redes municipais de ensino da região. O evento será realizado no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (R. Duarte de Freitas, 133 – Pq. Monte Líbano), a partir das 17h30, com entrada gratuita. Para participar, é necessário confirmar presença gratuitamente pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/2-inova-educacao/3198619.

Neste ano, o tema central do prêmio será “Educação e Cultura Digital: Oportunidades e Desafios”, propondo reflexões e trocas sobre práticas que aproximam o ensino das novas tecnologias e do universo digital, fortalecendo o protagonismo de alunos e professores no processo de aprendizagem. Todas as 14 cidades do Condemat+ estão concorrendo com 36 projetos inscritos nas categorias “Práticas Pedagógicas” e “Práticas de Gestão”, divididos entre os municípios com mais e menos de 100 mil habitantes, totalizando quatro iniciativas premiadas.

A programação ainda contará com a participação do escritor, jornalista, músico e compositor André Curvello, que atuou por quase 20 anos na TV Globo. Após se tornar pai, Curvello passou a se dedicar à criação de conteúdos infantis, como a série Era Outra Vez (GigaGloob), além de livros produzidos com trilhas narrativas exclusivas pela Editora Inteligênios. Na oportunidade, o convidado ministrará uma palestra e uma oficina de contação de histórias aos participantes.

De acordo com o presidente do Condemat+ e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, a iniciativa reforça o compromisso regional com a qualidade do ensino e o reconhecimento das boas práticas. “O Prêmio Inova Educação é um desdobramento concreto do Fórum Internacional de Educação, que neste ano chegou à sua 6ª edição. Aqui na região, acreditamos na formação contínua e na qualificação profissional dos nossos educadores, porque são eles que garantem as transformações dentro da sala de aula. Valorizar, reconhecer e incentivar práticas inovadoras é reafirmar o compromisso do Condemat+ com uma educação pública de excelência e com o futuro dos nossos estudantes”, afirmou.

O 2º Prêmio Inova Educação conta com o patrocínio de Helper Tecnologia, Inteligênios, CNK Advogados, Sicredi, Neurobrinq, Miriam Athie Advocacia, Souza & Silva Serviços e Distribuição, e Sincomercio. A iniciativa ainda conta com o apoio de Audipam, Universo Comercial, Instituto Morgan, CEBI Informática, Atrium RH, Água Mogiana, SESI, Sincomed, Empresários Movidos Por Propósito, Instituto Música com Propósito, Sinfônica de Mogi das Cruzes, Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Centro Universitário Braz Cubas, Centro Universitário Unipiaget, Universidade Guarulhos (UNG) e Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA).

Ao promover esta iniciativa, o consórcio reforça seu compromisso com o desenvolvimento de políticas públicas educacionais colaborativas e com o fortalecimento do trabalho realizado diariamente por professores, equipes pedagógicas e gestores.