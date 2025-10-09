305 alunos do Alto Tietê já foram contratados como estagiários do BEEM

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) alcançou, nesta quarta-feira (8), 8.200 estudantes do Ensino Médio Técnico contratados por meio do Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), iniciativa do Governo do Estado que investe no pagamento dessas bolsas em troca de experiência dos estudantes no ramo de estudos. No Alto Tietê, 305 estudantes do ensino técnico estão no estágio.

A maioria dos estudantes estagiários têm 16 anos (53,1% deles). Os estudantes do Ensino Médio Profissional estão matriculados em 60 cursos diferentes, em turmas que conectam à economia de cada localidade do estado, como, por exemplo, curso de portos em Santos, e hotelaria e eventos em Olímpia.

A expectativa da Secretaria da Educação é que, até o fim do ano letivo, 10 mil estudantes se tornem estagiários. Os alunos da rede têm acesso a vagas de estágio em empresas parceiras da Educação, com bolsas mensais que variam de R$422,03 a R$851,46, conforme o curso e a carga horária.

Novas empresas podem aderir à parceria até o dia 21 de novembro. A adesão de novas empresas ao programa pode ser feita por meio do formulário disponível em: https://lp-beem.ciee.org.br/empresa.

“É importante destacar às empresas que ainda não são nossas parceiras que, durante os seus primeiros meses, o valor da bolsa é custeado pelo Governo do Estado, garantindo ao estudante a oportunidade de adquirir experiência prática sem custos para as empresas e com segurança para as famílias”, convida o secretário da Educação, Renato Feder.

Vagas para alunos

A Seduc-SP deve conceder, até o fim deste ano, 10 mil bolsas de estágio no programa. Os estudantes que passaram por todas as etapas de inscrição do edital anterior e mantiveram frequência igual ou superior a 85% no último semestre não precisam se cadastrar novamente e estão com seus dados registrados no banco de talentos do BEEM. Para aqueles que ainda não se inscreveram, o caminho é a página oficial do programa, em https://lp-beem.ciee.org.br/estudante/lancamento.

O pagamento das bolsas é realizado pela Seduc-SP, que também garante seguro contra acidentes pessoais para os estudantes.

Ensino Médio Técnico Profissional

A Secretaria da Educação atingiu, em 2025, 145 mil estudantes no Ensino Médio Técnico, um crescimento de 93% em relação ao ano anterior. A expectativa é que o número seja ainda maior em 2026.

Na rede estadual de ensino, estudantes do Ensino Médio podem optar por um dos três itinerários formativos: Exatas, Humanas ou o Ensino Técnico Profissional. Neste caso, são mais de 60 cursos de formação disponíveis, com aulas ministradas nas escolas estaduais por professores da Seduc-SP, ou do Centro Paula Souza, ou turmas no Senai e Senac.

Nas escolas estaduais, os cursos oferecidos são os de administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hotelaria e eventos, logística e vendas. A partir do ano que vem, também serão oferecidos os cursos de meio ambiente e eletrônica nas escolas estaduais.