Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 09 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

305 alunos do Alto Tietê já foram contratados como estagiários do BEEM

Educação de SP deve conceder 10 mil bolsas até o fim do ano

09 outubro 2025 - 10h30Por Da Região
empresas do estado podem aderir ao programa até novembroempresas do estado podem aderir ao programa até novembro - (Foto: Divulgação/Seduc-SP)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) alcançou, nesta quarta-feira (8), 8.200 estudantes do Ensino Médio Técnico contratados por meio do Programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), iniciativa do Governo do Estado que investe no pagamento dessas bolsas em troca de experiência dos estudantes no ramo de estudos. No Alto Tietê, 305 estudantes do ensino técnico estão no estágio.

A maioria dos estudantes estagiários têm 16 anos (53,1% deles). Os estudantes do Ensino Médio Profissional estão matriculados em 60 cursos diferentes, em turmas que conectam à economia de cada localidade do estado, como, por exemplo, curso de portos em Santos, e hotelaria e eventos em Olímpia.

A expectativa da Secretaria da Educação é que, até o fim do ano letivo, 10 mil estudantes se tornem estagiários. Os alunos da rede têm acesso a vagas de estágio em empresas parceiras da Educação, com bolsas mensais que variam de R$422,03 a R$851,46, conforme o curso e a carga horária.

Novas empresas podem aderir à parceria até o dia 21 de novembro. A adesão de novas empresas ao programa pode ser feita por meio do formulário disponível em: https://lp-beem.ciee.org.br/empresa. 

“É importante destacar às empresas que ainda não são nossas parceiras que, durante os seus primeiros meses, o valor da bolsa é custeado pelo Governo do Estado, garantindo ao estudante a oportunidade de adquirir experiência prática sem custos para as empresas e com segurança para as famílias”, convida o secretário da Educação, Renato Feder.

Vagas para alunos

A Seduc-SP deve conceder, até o fim deste ano, 10 mil bolsas de estágio no programa. Os estudantes que passaram por todas as etapas de inscrição do edital anterior e mantiveram frequência igual ou superior a 85% no último semestre não precisam se cadastrar novamente e estão com seus dados registrados no banco de talentos do BEEM. Para aqueles que ainda não se inscreveram, o caminho é a página oficial do programa, em https://lp-beem.ciee.org.br/estudante/lancamento. 

O pagamento das bolsas é realizado pela Seduc-SP, que também garante seguro contra acidentes pessoais para os estudantes. 

Ensino Médio Técnico Profissional

A Secretaria da Educação atingiu, em 2025, 145 mil estudantes no Ensino Médio Técnico, um crescimento de 93% em relação ao ano anterior. A expectativa é que o número seja ainda maior em 2026.

Na rede estadual de ensino, estudantes do Ensino Médio podem optar por um dos três itinerários formativos: Exatas, Humanas ou o Ensino Técnico Profissional. Neste caso, são mais de 60 cursos de formação disponíveis, com aulas ministradas nas escolas estaduais por professores da Seduc-SP, ou do Centro Paula Souza, ou turmas no Senai e Senac.

Nas escolas estaduais, os cursos oferecidos são os de administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hotelaria e eventos, logística e vendas. A partir do ano que vem, também serão oferecidos os cursos de meio ambiente e eletrônica nas escolas estaduais.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Defesa Civil prepara alunos para agir em situações de emergência em Poá
Região

Defesa Civil prepara alunos para agir em situações de emergência em Poá

Câmara de Mogi divulga os selecionados para o Parlamento Estudantil 2025
Região

Câmara de Mogi divulga os selecionados para o Parlamento Estudantil 2025

OAB Itaquá promove dia de autocuidado às mulheres nesta sexta-feira
Região

OAB Itaquá promove dia de autocuidado às mulheres nesta sexta-feira

Centro Oncológico promove programação especial do Outubro Rosa com atividades gratuitas
Região

Centro Oncológico promove programação especial do Outubro Rosa com atividades gratuitas

Aniversário de Ferraz terá desfile cívico, feira gastronômica, processo seletivo e castrações
Região

Aniversário de Ferraz terá desfile cívico, feira gastronômica, processo seletivo e castrações

Sebrae-SP e Prefeitura de Ferraz oferecem curso gratuito sobre Gestão Participativa no Turismo 
Região

Sebrae-SP e Prefeitura de Ferraz oferecem curso gratuito sobre Gestão Participativa no Turismo 