Região

32ª Expo Aflord celebra os marcos históricos da humanidade com arte, flores e tradição em Arujá

11 agosto 2025 - 19h38Por de Arujá
32ª Expo Aflord celebra os marcos históricos da humanidade com arte, flores e tradição em Arujá32ª Expo Aflord celebra os marcos históricos da humanidade com arte, flores e tradição em Arujá - (Foto: Divulgação)

A tradicional Expo Aflord chega à sua 32ª edição com o tema "Florescendo com os Marcos Históricos", trazendo uma experiência sensorial e cultural única para os visitantes. O evento que é organizado pelos Aflord (Associação dos Floricultores da Via Dutra) acontece nos dias 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de agosto, sempre aos sábados e domingos, das 8h30 às 18h, em Arujá, a poucos minutos da capital paulista.

Neste ano, o pavilhão de exposição será decorado com quase 10 mil flores de diferentes espécies, cuidadosamente organizadas em cenários criativos que narram grandes momentos da evolução da humanidade. A flor escolhida para representar esta edição é a Zínia, símbolo de resistência, beleza e sabedoria, e estará presente em diversos elementos decorativos.

A exposição é dividida em espaços temáticos criados pelos próprios floricultores associados da Aflord. Cada grupo foi responsável por retratar uma fase importante da história, desde a invenção da escrita, passando pelo domínio do fogo, a evolução da roda, até a conquista dos céus.

Os visitantes poderão fazer uma verdadeira viagem no tempo, explorando:
•    O surgimento dos hieróglifos egípcios, pergaminhos e imprensa de Gutenberg;
•    A importância do fogo e da iluminação elétrica para a sociedade moderna;
•    A evolução da roda, dos carros de boi aos veículos elétricos usados hoje para transportar flores;
•    E o sonho humano de voar, representado pelo 14 Bis de Santos Dumont e pela chegada do homem à Lua.

Praticamente todas as flores estarão à venda no Pavilhão de Vendas, com preços acessíveis e variedade para todos os gostos. É a oportunidade perfeita para levar um pouco da beleza da Expo Aflord para casa.

O evento conta ainda com uma ampla praça de alimentação, com pratos típicos da culinária oriental e outras delícias. Durante todo o dia, o público poderá desfrutar de shows culturais, apresentações musicais e artísticas, além de visitar os diversos estandes com produtos variados, artesanato e itens importados.

Com uma programação pensada para toda a família, a Expo Aflord é mais do que uma feira de flores: é uma celebração da história, da natureza e da cultura japonesa no Brasil.

Serviço:
32ª Expo Aflord – Florescendo com os Marcos Históricos
Local: Av. PL do Brasil, s/nº, km 4,5 – Bairro Jaguari, Arujá/SP
Datas: 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de agosto
Horário: Sábados e domingos, das 8h30 às 18h
Ingressos: À venda no local ou pelo site www.aflord.com.br

