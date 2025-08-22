32ª Expo Aflord segue neste fim de semana com flores, cultura e concurso de cosplay

A 32ª Expo Aflord continua neste segundo final de semana, dias 23 e 24 de agosto, em Arujá, trazendo uma programação repleta de atrações culturais, shows musicais, gastronomia típica e, claro, milhares de flores que compõem os cenários temáticos da edição 2025.

Neste ano, a exposição celebra o tema “Florescendo com os Marcos Históricos”, reunindo quase 10 mil vasos de flores em cenários criativos que retratam momentos importantes da evolução da humanidade, como a invenção da escrita, o domínio do fogo, a revolução da roda e a conquista dos céus. A flor escolhida para representar esta edição é a Zínia, símbolo de resistência, beleza e sabedoria.

Além do espetáculo visual, o público poderá acompanhar uma programação cultural diversificada. No sábado (23), estão confirmados os tradicionais shows de Taikô (tambores japoneses) com os grupos Ryuka Sousaku Eisa Taiko e Associação Kodomo no Sono, além de apresentações de Yosakoi Soran, Bon Odori e música com artistas como Cintia Nishimura e Davi Rocha.

Já no domingo (24), a agenda inclui apresentações de ginástica rítmica, danças folclóricas alemãs com o grupo Tirol Schuhplattler, shows de Taikô com o Himawari Taiko e música com a Heroes Sanshin Band. Um dos pontos altos será o aguardado Concurso de Cosplay, às 13h45, que promete movimentar o público e trazer ainda mais cores e criatividade para o evento.

Os visitantes também poderão aproveitar a ampla praça de alimentação, com pratos típicos da culinária oriental e outras delícias, além de explorar os estandes de artesanato, produtos variados e itens importados.

No Pavilhão de Vendas, as flores, plantas e mudas estarão sendo vendidas a preço de produtor, com preços a partir de R$ 3,00.

Com cenários temáticos, flores à venda no Pavilhão de Vendas, apresentações culturais e atividades para toda a família, a Expo Aflord é mais do que uma feira de flores: é uma verdadeira celebração da natureza, da arte e da tradição japonesa no Brasil.

