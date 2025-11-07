33º Furusato Matsuri 2025 celebra a cultura japonesa com dois dias de shows e atrações em Mogi

O 33º Furusato Matsuri 2025 acontece neste fim de semana, dias 8 e 9 de novembro, celebrando a cultura japonesa e suas tradições em Mogi das Cruzes. O público poderá visitar o evento no sábado, das 10h às 21h, e no domingo, das 10h às 19h.

O evento será realizado na Associação dos Agricultores de Cocuera, situada na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, Km 61,4 – SP 88 (antiga estrada Mogi–Salesópolis, km 9,5).



Com o tema “Heiwa” (paz), o festival promete uma programação cultural intensa, reunindo música, dança, apresentações de taiko, cosplay e oficinas tradicionais.

A abertura oficial será às 10h, com a apresentação do Yūjō Taiko e o Odori do Bunkyo de Mogi das Cruzes, marcando o início das atividades. Ao longo do dia, o público poderá assistir a diversos shows musicais, como Mayumi & Midori, Gustavo Harano, Joe Hirata, Yuri Kataoka, Fumie Okamoto, João Vitor Mafra e Yumi Shiomi.

A partir das 18h30, o tradicional Bon Odori, dança em torno do Yagurá, promete envolver o público em um dos momentos mais esperados da festa. O encerramento do primeiro dia será com o som poderoso do Ryuko Taiko e o show dos Cantores da UCK, às 19h30, finalizando com o encerramento às 20h.

O segundo dia do Furusato Matsuri continua com uma programação repleta de apresentações musicais e de dança. O destaque vai para o Concurso de Cosplay, às 14h, que atrai participantes de toda a região com figurinos criativos e muita animação.

Entre as atrações estão os grupos Rizumu Nakayoshi de Suzano, Corpus Line com Hanabi e Shiawase Soran, Wadan Taiko Ensemble e Ryuko Taiko, além dos shows de Sonia Lima, Pamela Yuri, Nami Kuniyoshi, Florinda Nagai e os Cantores da UCK. O encerramento está previsto para as 18h.

Culinária japonesa, estandes de serviços e pavilhão agrícola

Além da programação cultural, o Furusato Matsuri contará com mais de 30 estandes de expositores, uma praça de alimentação com 20 opções gastronômicas e a tradicional exposição agrícola, que reunirá 120 produtores e cerca de 250 itens agrícolas.

Criado em homenagem à colônia japonesa e aos descendentes que contribuíram para o desenvolvimento agrícola do Alto Tietê, o evento também preserva espaços simbólicos como o Jardim “Mãe Grávida”, criado em 1969 pelo artista Manabu Mabe, símbolo da fertilidade do solo e da sabedoria da natureza.

O Furusato Matsuri 2025 é realizado com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC).

Programação de sábado (08/11)

10:00 – Abertura Oficial com Yūjō Taiko e Odori do Bunkyo de Mogi das Cruzes

12:00 – Radio Taisso e Kenko Taisso

12:30 – Mayumi & Midori // Show Musical

13:30 – Gustavo Harano // Show Musical

14:00 – Joe Hirata // Show Musical

15:00 – Yūjō Taiko e Odori do Bunkyo de Mogi das Cruzes

16:00 – Yuri Kataoka // Show Musical

16:30 – Fumie Okamoto // Show Musical

17:00 – João Vitor Mafra // Show Musical

18:00 – Yumi Shiomi // Show Musical

18:30 – Bon Odori // Dança em torno do Yagurá

19:00 – Ryuko Taiko // Show de Taikô

19:30 – Cantores da UCK // Show Musical

20:00 – Encerramento



Programação de domingo (09/11):

10:00 – Sonia Lima // Espaço Akatombo

11:00 – Cantores da UCK // Show Musical

11:30 – Rizumu Nakayoshi de Suzano // Grupo de Dança

12:00 – Corpus Line com os Grupos de Yosakoi Soran (Hanabi e Shiawase Soran)

13:00 – Nami Kuniyoshi // Show Musical

13:30 – Pamela Yuri // Show Musical

14:00 – Concurso Cosplay

15:30 – Ryuko Taiko // Show de Taikô

16:00 – Florinda Nagai // Show Musical

16:30 – Wadan Taiko Ensemble // Show de Taikô

17:00 – Cantores da UCK // Show Musical

18:00 – Encerramento.

Ingressos e Estacionamento

Os ingressos serão vendidos na bilheteria por R$ 10,00 (inteiro) ou R$ 5,00 (meia entrada) para pessoas acima de 60 anos, estudantes e professores com carteirinha, pessoa com deficiência (PDC) e seu acompanhante. Criança de até 7 anos não paga acompanhadas de adulto pagante. O estacionamento é R$ 30,00.