39º Festival de Outono Akimatsuri começa no sábado com 60 atrações

Quem for ao 39º Festival de Outono Akimatsuri vai viver uma verdadeira imersão cultural. No palco principal, serão mais de 60 atrações que conduzem o público por uma viagem pelas diversas províncias do Japão, reunindo tradição, arte e entretenimento.

O evento acontecerá nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes (Avenida Japão, nº 5919, bairro Porteira Preta), aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h, com uma programação pensada para toda a família.

Entre os destaques estão os tradicionais grupos de taiko (tambores japoneses), como Ryuko Taiko, Yujo Taikô, Wadan Taiko Ensemble, Himawari Taiko, Ryukyu Koku Matsuri Daiko Brasil, Soukyo Eisa Daiko e Kouran Daiko, que levam ao palco toda a energia dessa expressão cultural milenar. As apresentações de dança também ganham espaço com performances típicas de diferentes regiões do Japão, incluindo Okinawa, além de estilos como odori, yosakoi soran e o tradicional Bon Odori, que convida o público a participar.

A programação musical reúne nomes conhecidos como Joe Hirata, Danyella Aiko, Sayuri Hirata, Sergio Tanigawa, Karen Ito, Midori e Mayumi, entre outros artistas que apresentam repertórios que conectam as culturas japonesa e brasileira.

Outro momento especial do festival é a cerimônia do Tooro Nagashi, em que barquinhos iluminados são soltos no lago, proporcionando um momento de emoção e reflexão. A atração acontecerá nos dois sábado, sempre a partir das 17h45. O evento também conta com atrações como o Concurso Cosplay e o Miss Akimatsuri, ampliando ainda mais as experiências para o público.

Com atrações que vão desde artes marciais e ginástica oriental até danças típicas e shows musicais, o Akimatsuri reforça seu papel na valorização e difusão da cultura japonesa, oferecendo uma programação completa e envolvente.

Vale destacar que o evento conta com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e também com o apoio de emendas parlamentares. O Akimatsuri tem recebido, ao longo dos anos, o importante apoio do deputado estadual Marcos Damásio, que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer a realização do festival.

Nesta edição, o evento também contou com o apoio dos deputados estaduais Márcio Nakashima e Eduardo Nóbrega, além do deputado federal Rodrigo Gambale, que contribuíram para a valorização e continuidade deste importante evento cultural de Mogi das Cruzes.

Os ingressos e a programação completa podem ser conferidos no site oficial do evento: www.akimatsuri.com.br