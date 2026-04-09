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Jornal Diário de Suzano - 09/04/2026
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Região

39º Festival de Outono Akimatsuri começa no sábado com 60 atrações

Evento acontecerá nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes

09 abril 2026 - 15h59Por De Mogi
- (Foto: Divulgação)

Quem for ao 39º Festival de Outono Akimatsuri vai viver uma verdadeira imersão cultural. No palco principal, serão mais de 60 atrações que conduzem o público por uma viagem pelas diversas províncias do Japão, reunindo tradição, arte e entretenimento.

O evento acontecerá nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo de Mogi das Cruzes (Avenida Japão, nº 5919, bairro Porteira Preta), aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 21h, com uma programação pensada para toda a família.

Entre os destaques estão os tradicionais grupos de taiko (tambores japoneses), como Ryuko Taiko, Yujo Taikô, Wadan Taiko Ensemble, Himawari Taiko, Ryukyu Koku Matsuri Daiko Brasil, Soukyo Eisa Daiko e Kouran Daiko, que levam ao palco toda a energia dessa expressão cultural milenar. As apresentações de dança também ganham espaço com performances típicas de diferentes regiões do Japão, incluindo Okinawa, além de estilos como odori, yosakoi soran e o tradicional Bon Odori, que convida o público a participar.

A programação musical reúne nomes conhecidos como Joe Hirata, Danyella Aiko, Sayuri Hirata, Sergio Tanigawa, Karen Ito, Midori e Mayumi, entre outros artistas que apresentam repertórios que conectam as culturas japonesa e brasileira.

Outro momento especial do festival é a cerimônia do Tooro Nagashi, em que barquinhos iluminados são soltos no lago, proporcionando um momento de emoção e reflexão. A atração acontecerá nos dois sábado, sempre a partir das 17h45. O evento também conta com atrações como o Concurso Cosplay e o Miss Akimatsuri, ampliando ainda mais as experiências para o público.

Com atrações que vão desde artes marciais e ginástica oriental até danças típicas e shows musicais, o Akimatsuri reforça seu papel na valorização e difusão da cultura japonesa, oferecendo uma programação completa e envolvente.

Vale destacar que o evento conta com incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes e também com o apoio de emendas parlamentares. O Akimatsuri tem recebido, ao longo dos anos, o importante apoio do deputado estadual Marcos Damásio, que tem destinado recursos de forma contínua para fortalecer a realização do festival.

Nesta edição, o evento também contou com o apoio dos deputados estaduais Márcio Nakashima e Eduardo Nóbrega, além do deputado federal Rodrigo Gambale, que contribuíram para a valorização e continuidade deste importante evento cultural de Mogi das Cruzes.

Os ingressos e a programação completa podem ser conferidos no site oficial do evento: www.akimatsuri.com.br

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