3ª Parada de Natal de Itaquaquecetuba reúne 4 mil pessoas

A magia tomou conta de Itaquaquecetuba no último sábado (2) com a realização da 3ª Parada de Natal. O evento, promovido pelas secretarias de Desenvolvimento Social, Cultura e pelo Fundo Social de Solidariedade, trouxe à cidade um espetáculo de luz, encanto e espírito natalino com a presença de 4 mil pessoas.

O desfile, que contou com 12 carros alegóricos e mais de 50 personagens fantasiados, tomou as principais vias do centro da cidade. A concentração teve início na avenida Vereador João Fernandes da Silva, em frente à prefeitura, onde os veículos e personagens, assim como a Banda Marcial do Clube de Desbravadores de Itaquaquecetuba, se prepararam para o desfile.

O trajeto seguiu pela avenida Emancipação, conduzindo a celebração até a praça Padre João Álvares. Ao longo do percurso, era comum ver rostos impressionados com a beleza do cortejo. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Gabriel Rocha, além de promover o espírito natalino, o evento evidenciou a harmonia entre as secretarias envolvidas.

"Temos um time que joga junto, então o sucesso do resultado é fruto da parceria entre as secretarias. Esse também é o espírito natalino que nossa cidade respira. Vamos seguir focados em proporcionar momentos especiais para a população", disse.

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana e a Guarda Civil Municipal (GCM) acompanharam o trajeto para garantir a segurança viária dos participantes. Após o desfile, a população ainda pôde contar com barracas de lanches que movimentaram o comércio local.

"A Parada de Natal é muito esperada e nela conseguimos reunir famílias de bairros e classes sociais diferentes, representando bem a magia natalina. Ficamos felizes em promover algo tão especial, que marca pessoas de todas as idades", completou o prefeito Eduardo Boigu