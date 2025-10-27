3° dia da Orquídea Fest Poá 2025 tem show histórico com DJ Alok

A cidade de Poá viveu uma noite memorável neste sábado (25) durante o 3° dia da Orquídea Fest Poá 2025 com o aguardado show do DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial. Em sua primeira apresentação na cidade, o artista entregou um espetáculo repleto de luzes, efeitos especiais e energia contagiante, levantando o público poaense do início ao fim da apresentação.

O show reuniu jovens, famílias e visitantes de diversas regiões, que vibraram com os principais sucessos do DJ. Alok, eleito por duas vezes consecutivas o Melhor DJ do Brasil e atualmente entre os três melhores DJs do mundo, trouxe para Poá uma megaestrutura de som e iluminação comparável aos grandes festivais internacionais, consolidando a Orquídea Fest Poá, que recebeu cerca de 50 mil pessoas ao longo do sábado, como um dos maiores eventos da região metropolitana neste ano.

A Orquídea Fest Poá , também está unindo cultura, música e natureza, encantando o público pela decoração temática e exposição de flores. O evento não se destaca apenas pela beleza das orquídeas, mas pela diversidade de atrações que movimentam a Praça de Eventos.

Os visitantes podem conferir a feira da indústria e comércio, o espaço do Fundo Social de Solidariedade, a Feira de Artesanato e a tradicional área de comercialização de plantas, além de uma ampla Praça de Alimentação com opções variadas para todos os gostos.

O prefeito de Poá, Saulo Souza, está acompanhou de perto cada detalhe da festa e destacou a importância da retomada do tradicional evento. “Mais uma noite especial aqui no Orquídea Fest, com o público cheio de energia e com o coração aberto para o grande show do DJ Alok”, disse o prefeito. Ele também agradeceu a todos os envolvidos na organização e à população poaense pelo sucesso do evento.

Outro momento marcante da noite foi a presença do jornalista e apresentador Luiz Bacci, que agradeceu o convite e elogiou o trabalho da atual gestão. “O prefeito sabe o quanto eu devo à cidade e à população poaense. Ver o que o prefeito Saulo Souza e a primeira-dama Flávia Souza estão fazendo é muito gratificante. A cada entrega e a cada ação, vejo nos olhos de vocês o quanto fazem com carinho. A sua história nos inspira, prefeito Saulo Souza. Você está preparado para transformar essa cidade”, declarou Bacci durante o evento.

Encerramento

Encerrando o fim de semana de festa, o cantor Péricles, um dos maiores nomes do samba e do pagode nacional, será a atração principal na noite deste domingo (26). O artista promete emocionar o público com um repertório que inclui grandes sucessos da carreira solo e dos tempos de Exaltasamba.

O show de Péricles marcará o encerramento oficial da edição 2025 da Orquídea Fest Poá, consolidando o evento como um dos mais importantes do calendário cultural da cidade e região.