483 mil veículos devem passar pelas rodovias da região durante o Natal

As estradas da região devem receber mais de 483 mil veículos no feriado do Natal. Destes, 75.591 estão previstos para circularem na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, somente na ida para o litoral. A informação é da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. Já na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra devem passar 113.479 veículos, na saída do feriado. Em outras duas importantes rodovias da região os números são: 172.766, na Rodovia Ayrton Senna (SP-70) e 132 mil no trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

Para ajudar os motoristas e visando amenizar o risco de acidentes, as concessionárias responsáveis pelas vias prepararam ações estratégicas. São previstos reforços nos equipamentos operacionais, câmeras, painéis de mensagens, veículos de inspeção de tráfego e também para o pessoal operacional nas pistas e de manutenção dos equipamentos. Haverá aumento no número de guinchos, ambulâncias e outros veículos de apoio, como parte da Operação Verão, que segue até janeiro.

O Departamento de Estrada e Rodagem (DER), responsável pela administração da Mogi-Bertioga informou os horários onde são esperados maior fluxo de veículos. Segundo o departamento, no Feriado de Natal é aguardado grande movimento entre 6 e 24 horas deste sábado (23). Amanhã (véspera de Natal), o movimento será intenso durante todo o dia, das 6 às 22 horas. Já na segunda-feira (25), deve haver fluxo intenso entre 6 e 21 horas. O departamento disse que os usuários serão informados quanto às condições e alternativas de tráfego por meio de um painel fixo de mensagem variável, localizado no quilômetro 69,5, sentido Sul.

Já no Rodoanel, a concessionária SPMar destacou que os horários de pico são: neste sábado (23), entre às 10 e 12 horas e 16 e 21 horas. Amanhã (24), entre 7 e 10 horas e 16 e 21 horas. E na segunda (25) entre às 7 e 10 horas e das 16 às 19 horas. O motorista que sai de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos em direção ao litoral sul, pode usar o trecho leste do Rodoanel com acesso no quilômetro 205 da Rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 36 da Ayrton Senna ou pela Rodovia Henrique Eroles (SP-66).

Em todas as rodovias, a estimativa é que o fluxo de veículos aumente no período do Ano Novo.