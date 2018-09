4º Food Truck Solidário será realizado nos dias 22 e 23 de setembro

Neste final de semana, dias 22 e 23 de setembro, o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes promove a quarta edição do Food Truck Solidário, um grande evento no Parque da Cidade, que vai reunir 30 food trucks, com diversas opções gastronômicas para toda a população. A ação vai das 10 às 21 horas, tanto no sábado como no domingo.

Além de oferecer diferentes opções de alimentação, o evento é solidário, pois parte do total arrecadado será destinado à compra de brinquedos para a campanha Natal de Sorrisos, que deve ser lançada no início de outubro pelo Fundo Social. Tão tradicional quanto a campanha do agasalho, o objetivo dessa ação é alegrar crianças de regiões de alta vulnerabilidade na época do Natal, com a entrega de presentes.

Como em edições passadas, os food trucks são montados no espaço interno do parque, normalmente destinado ao estacionamento de veículos. Por isso, quem for acessar o evento de carro deve entrar pela rua Lara. Quem estiver a pé pode acessar o parque por qualquer uma das duas entradas. Já as vagas de estacionamento que ficam em frente ao parque, voltadas para a avenida Jardelina de Almeida Lopes, serão exclusivamente preferenciais.

Quem comparecer ao evento encontrará food trucks especializados em culinária nacional e também de outros países, como italiana, mexicana e japonesa. Haverá opções de hambúrgueres, salgados, derivados de milho, churrasco, massas, sucos e milk shake e também sobremessas, como sorvete na chapa e açaí. Haverá dois dois caixas montados no espaço, onde o público deverá adquirir fichas. Os caixas aceitarão dinheiro, cartões de débito e crédito.

Os dois dias também serão marcados por apresentações musicais, que acontecerão no teatro de arena Maestro Gaó. As bandas sinfônicas escolares nascidas do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”, da Secretaria Municipal de Educação e agora integrantes do projeto Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, farão dois espetáculos gratuitos a todos os presentes durante o sábado.

Às 10h, quem se apresenta é a Sinfoniquinha da Escola Municipal Wanda de Almeida Trandafilov, do Parque São Martinho. Já às 14h, será a vez do grupo sinfônico da Escola Municipal Mário Portes, de Jundiapeba.

Além disso, o evento conta novamente com apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc), que vai levar ao evento, no domingo, a Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA), uma das mais respeitadas do Estado de São Paulo. O espetáculo será às 16 horas, também no teatro de arena Maestro Gaó.

Toda a programação artística e musical foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura.

O final de semana terá ainda atividades esportivas no Parque da Cidade, que podem ser conferidas por todos os presentes. Haverá treinamentos da seleção brasileira de futebol de amputados e também competições, com o Campeonato Mogiano de Crossfit, que será às 18 horas do sábado (22/09) .

Uma apresentação da dança japonesa Tanko Buchi, em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, e aula de ritmos completam a programação do dia 22 de setembro. Já no domingo (23/09) acontecerá o Torneio de Tênis de Campo da Melhor Idade.

“O Food Truck Solidário já caiu no gosto das pessoas. É um evento voltado para toda a família, que pode ir passear, almoçar, jantar e também conferir toda a programação musical e esportiva. Além disso, todos estarão contribuindo para uma causa nobre, que é a campanha Natal de Sorrisos. Conto mais uma vez com a participação de todos", destaca a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Karin Melo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.