5 dicas para pequenas e médias empresas se destacarem na nova era do bem-estar

A iStock, plataforma líder de marketplace que fornece conteúdo visual premium para pequenas e médias empresas, divulgou hoje um guia prático para ajudar empresas a se comunicarem e se conectarem efetivamente com seu público por meio da representação visual autêntica do bem-estar e autocuidado.

De acordo com a pesquisa VisualGPS da iStock, 9 em cada 10 pessoas acreditam que a saúde física e emocional são igualmente importantes. O levantamento acompanhou a mudança de mentalidade pós-pandêmica e direcionada para além da saúde física. Depois de três anos do início da pandemia, as pessoas ao redor do mundo continuam reformulando o conceito de bem-estar holístico e colocando-o em primeiro lugar.

As descobertas do VisualGPS da iStock refletem um acompanhamento do sentimento do consumidor brasileiro nos últimos três anos sobre a mudança de mentalidade em direção a uma abordagem mais abrangente do bem-estar para além da saúde física. A última pesquisa revelou que, quando perguntados sobre as prioridades de vida dos brasileiros, o equilíbrio trabalho/vida pessoal passou do quinto para o primeiro lugar, de 2021 para 2022.

Os especialistas visuais da iStock afirmam que a pandemia causou um impacto profundo em como o bem-estar era representado e como deve ser visualizado para envolver com o público de forma autêntica e relevante.

A vice-presidente de Creative Insights da iStock, Dra. Rebecca Swift, comenta: “Desde o lançamento do VisualGPS há três anos, conseguimos acompanhar como o conceito visual de bem-estar evoluiu junto com as expectativas das pessoas. Antes da pandemia, as representações visuais de bem-estar mais populares concentravam-se principalmente no desenvolvimento de aptidões físicas com comportamentos de elite, como aulas de ioga em resorts de spa ou academias caras. Durante a pandemia, o conceito de 'saúde' evoluiu para uma questão social e emocional em que a acessibilidade ao bem-estar era vital para todos, com a saúde mental no centro das atenções.”

Mais recentemente, o desejo por autocuidado continua sendo importante, mas as pessoas continuam a reimaginar exatamente o que o bem-estar holístico realmente significa para elas. As descobertas do VisualGPS da iStock revelaram que o conceito de 'união' é agora um dos valores mais importantes para os brasileiros: 47% consideram como bem-estar uma reunião com a família e amigos.

Além disso, as descobertas mostram que as gerações mais jovens acreditam que manter um estilo de vida saudável é uma prioridade, com 91% dos brasileiros millenials e da geração Z planejando ter práticas diárias de bem-estar. Mesmo a geração alfa, chamada de 'novos antiquados', está valorizando mais o tempo com a família, além de brincar e passar o tempo ao ar livre, apesar de suas grandes habilidades tecnológicas.

Confira as dicas de especialistas visuais da iStock para saber como as empresas podem incorporar, nos materiais de marketing e publicidade, essas tendências visuais de autocuidado e, assim, representarem o bem-estar holístico de forma eficaz e autêntica:

A união é o bem-estar

Apenas 1 em cada 10 imagens utilizadas pelas empresas mostra interação com amigos e família. Para tornar o bem-estar palpável, mostre imagens e vídeos de pessoas que demonstram relações reais como o poder da amizade, dos laços, da atenção plena e da autorreflexão. Tenha em mente que nada alimenta tanto a saúde emocional como celebrar com as pessoas que amamos.

Saúde como um estilo de vida

Para ressaltar o bem-estar como um estilo de vida, as pequenas e médias empresas podem descrevê-lo como uma jornada contínua e não como um destino. Mostre a possibilidade de mudanças pequenas e intencionais no cotidiano.

Pense em imagens que mostrem o seu público em busca ativa pela gestão das suas emoções, da criação de hábitos produtivos e de mais resultados nas interações sociais. Priorize imagens e vídeos que mostrem atividades que reduzem o estresse ou ajudem a tomar decisões intencionais para atingir os próprios objetivos.

Retrate a saúde física de forma autêntica

Uma das representações visuais mais comuns de bem-estar é o exercício físico e, na maioria das vezes, mostrado por meio de caminhada, corrida ou ioga. O bem-estar individual predomina na maioria das representações visuais, já que apenas 1% das imagens e vídeos de bem-estar usados pelas marcas apresentam um esporte coletivo. O bem-estar, portanto, é mostrado como uma atividade solitária e não baseada na comunidade.

Além disso, visuais individuais de bem-estar favorecem os mais jovens. Na verdade, menos de 15% das representações visuais de bem-estar físico retratam adultos mais velhos. No entanto, conforme os dados do VisualGPS, os visuais que mostram pessoas de diferentes idades praticando um esporte são os que mais envolvem os consumidores. O bem-estar pode ser melhor representado mostrando um grupo de adultos praticando um esporte juntos, em vez de isolados.

Tecnologias conscientes que importam

Os dados do VisualGPS mostram que quase 86% dos millennials estão entusiasmados com o impacto que a tecnologia tem no bem-estar, como o uso de aplicativos de meditação e rastreadores de condicionamento físico. Hoje, até mesmo os dispositivos de condicionamento físico que servem como lembrete e motivação para o exercício estão adaptando suas funcionalidades para atender a uma compreensão mais ampla do bem-estar.

Com isso em mente, ao selecionar o conteúdo visual, considere como os dispositivos tecnológicos estão sendo aplicados propositadamente em cenários como esportes e lazer e como a tecnologia pode nos capacitar para monitorar nossa saúde e bem-estar. Pense em cenários que mostram dispositivos tecnológicos sendo usados para dar suporte ao bem-estar físico. No entanto, pense também nos momentos em que as pessoas recorrem à tecnologia para relaxar, como usar um aplicativo de meditação, monitorar o sono ou simplesmente ouvir música.

Menos bem-estar aspiracional

Embora a narrativa visual aspiracional em torno do bem-estar tenha funcionado historicamente, 70% dos brasileiros agora preferem comprar de empresas cujos valores se alinham aos seus. Há uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas se conectarem por meio de narrativas visuais de bem-estar mais holísticas, mostrando pessoas reais colhendo as recompensas emocionais e sociais como um aspecto fundamental do bem-estar.

Considere imagens e vídeos que pareçam sinceros e mostrem pessoas que você pode encontrar em sua vida diária, incluindo pessoas de diferentes origens sociais. Mostre-os interagindo em comunidades e retratando-os em várias interseções de identidade, como idade, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, deficiência ou tipos de corpo.

