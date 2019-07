500 mil imóveis do Alto Tietê sofrerão aumento na conta de luz

Cerca de 500 mil imóveis atendidos pela EDP em oito cidades do Alto Tietê, serão afetados com a alteração na bandeira tarifária para o mês de julho, anunciada no último dia 28 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A alteração da bandeira Verde para a Amarela resultará no acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 quilowatts-hora consumidos pela população.

No mês de junho, o sistema operou com bandeira Verde, sem alteração de valor. No entanto, as previsões hidrológicas indicam poucas chuvas e, consequentemente, queda no nível dos reservatórios. Assim, a agência entendeu que há a necessidade de alterar da bandeira Verde, que representa boas condições para geração de energia, para a bandeira Amarela, que representa sinal de alerta.

A mudança afetará qualquer unidade consumidora composta por instalações, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, caracterizada pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, que conta com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em condomínios.

Nota

A Aneel reforçou na nota que "julho é um mês típico da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN)”, e justificou a mudança. "Esse cenário requer o aumento da geração termelétrica (que gera energia por meio de combustíveis fósseis, como diesel e gás), o que influenciou o aumento do preço da energia (PLD) e dos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF), em patamares condizentes com o da bandeira Amarela", diz o documento.

A Aneel ainda aconselha que a população economize energia, para não sofrer tanto impacto com a mudança.

Sistema de bandeiras

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. A cor Verde representa condições tranquilas para geração de energia, a Amarela indica sinal de alerta e, por fim, a Vermelha é disposta em dois patamares, sendo Patamar 1 indicando energia cara e 2 sinalizando energia muito cara.

A mudança é válida para todo o Brasil, com exceção ao estado de Roraima, que não faz parte do Sistema Interligado Nacional (SIN).