527 escolas da região encerram ano letivo a partir de 20 dezembro

As aulas das escolas municipais do Alto Tietê se encerram a partir de 20 de dezembro. Mais de 155,1 mil estudantes de 527 unidades ficarão de férias por cerca de um mês e meio. Isso porque o retorno do ano letivo está agendado a partir de 30 de janeiro. Os dados são referentes a sete cidades da região.

Na cidade suzanense as aulas se encerrarão no dia 22. Atualmente, a cidade atende 22.092 alunos em 72 escolas municipais. O retorno dos serviços está previsto para 1º de fevereiro. A 1ª e 2ª chamada de matrícula e rematrícula já foram realizadas. Quem perdeu, o processo está estendido até sexta-feira.

Em Itaquaquecetuba, as aulas para 40.584 alunos de 96 escolas acabarão no dia 21. De acordo com a Prefeitura, no calendário escolar está previsto o retorno para 5 de fevereiro. Já em Mogi das Cruzes o ano letivo da rede municipal termina no dia 20. Atualmente, a cidade atende 45.838 alunos de 206 unidades escolas. As aulas irão retornar em 5 de fevereiro. As rematrículas já foram feitas pelos pais dos alunos e o prazo para novas inscrições foi até 31 de outubro. A orientação para os pais que estão fora da rede pública é procurar a escola mais próxima da residência entre os dias 3 e 10 de janeiro de 2018 para fazer a inscrição por deslocamento de matrícula.

Igual a cidade mogiana, as aulas das 45 escolas municipais de Ferraz de Vasconcelos também encerrarão os trabalhos no dia 20. Ao todo, 19.190 alunos ficarão de férias até 5 de fevereiro, data em que os serviços retornarão.

Já as aulas de Poá, assim como em Itaquá, se encerram no próximo dia 21. São 14.269 alunos na rede divididos em 44 escolas. O ano letivo de 2018 deve iniciar em 29 de janeiro para os professores, e um dia depois para os estudantes. Em relação à matrícula, para as séries do Ensino Fundamental , a partir de segunda-feira os interessados devem procurar a escola mais próxima do endereço para inscrição de alunos fora da rede municipal, sendo essa a 2° chamada. Referente ao Ensino Infantil as inscrições estão abertas desde 11 de setembro. Os pais de crianças que irão completar 4 anos até 30 de junho de 2018, que ainda não realizarão a inscrição e matrícula, podem dirigir-se a uma unidade escolar mais próxima da residência.

Em Guararema, o encerramento do ano letivo será no dia 22. Atualmente, as 24 escolas municipais atendem 3.774 alunos, que estão matriculados em Educação Infantil e Ensino Fundamental. O retorno das aulas está previsto para 7 de fevereiro. As matrículas novas já podem ser realizadas, em cada unidade escolar, de acordo com a rede física. As rematrículas serão realizadas também nas unidades escolares, nas reuniões de pais e mestres, que estão agendadas entre 18 e 20 do próximo mês.

E por fim, no município de Arujá, a Secretaria de Educação esclareceu que as aulas serão finalizadas no próximo dia 22. São 10.008 alunos atendidos em 40 escolas da rede. A previsão é que as atividades retornem em 8 de fevereiro.