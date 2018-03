6.149 famílias precisam atualizar cadastro do Bolsa Família

De acordo com levantamento feito pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), cerca de 6.149 famílias do Alto Tietê ainda não atualizaram seus dados no cadastro do Bolsa Família. Ao todo, 9.294 famílias foram convocadas para a atualização no mês de janeiro. É importante salientar que a ação de atualização cadastral aplica-se às famílias registradas no Cadastro Único, e não apenas às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Aqueles que recebem o benefício e que precisam fazer a atualização têm até 16 de março para evitar o cancelamento do benefício, que ocorrerá no mês seguinte. No momento, 3.145 famílias já realizaram averiguações cadastrais.

"Se a família não atualizar o seu cadastro ao longo do período de convocação, o benefício é bloqueado por dois meses. Encerrado este prazo, caso a família permaneça sem atualização cadastral, o benefício é cancelado. As famílias que tiverem os benefícios cancelados por encerramento do prazo de atualização podem retornar ao programa, caso realizem a atualização cadastral e mantenham o perfil para o Bolsa Família", detalha o MDS.

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano são as cidades da região com mais famílias precisando realizar a atualização. Em Suzano, 1.323 famílias foram convocadas, apenas 424 efetuaram a ação e 899 correm o risco de perder o benefício. Em Mogi, 2.581 foram convocadas e 1.026 famílias atualizaram seus dados, restando 1.555 para fazer a atualização. Itaquaquecetuba solicitou revisão do cadastro de 2.315 famílias, apenas 600 deixaram o cadastro em ordem e 1.715 ainda não fizeram atualização.

Para atualizarem os dados, as famílias devem procurar a gestão local do Cadastro Único no município.

Todos os convocados para averiguação ou revisão do programa têm até o dia 16 para atualizar o cadastro e evitar o bloqueio do benefício no mês seguinte.