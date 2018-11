66,3 mil alunos do Alto Tietê participam nesta terça e quarta-feira das provas do Saresp

Ao todo, 66,3 mil estudantes irão fazer as provas do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 2018. As avaliações acontecem nesta terça e quarta-feira (27 e 28). Participam alunos matriculados nos 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. No Alto Tietê são 66,3 mil estudantes de 215 escolas.

Serão avaliados o domínio e habilidades básicas em Língua Portuguesa e Matemática. Os dados extraídos subsidiam o planejamento dos professores e as metas das unidades estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp), além do cálculo do bônus por mérito dos servidores.

Os exames são realizados sempre no início das aulas de cada turno (manhã, tarde ou noite). Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental terão 3 horas e meia para resolver as questões. A duração para as demais etapas é de 2 horas. Estudantes com deficiência podem solicitar uma hora a mais e também têm direito a cadernos de provas acessíveis.

No Alto Tietê, o Saresp também é aberto às redes municipais, Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” e SESI. Todas as escolas precisam ter, no mínimo, 18 (dezoito) alunos por ano/série.