7ª Coroa do Divino ocorre neste sábado com chá bingo beneficente

Os Festeiros e Capitães de Mastro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Capitães de Mastro Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos, promovem neste sábado (17), a partir das 15 horas, a 7ª Coroa do Divino, na Associação Pró-Festa do Divino, no Bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes. A reza será conduzida pelo padre Thiago Fragoso, pároco da Paróquia Santa Cruz, na Ponte Grande, com um grupo de Rezadeiras.

Mais uma vez, os casais de Festeiros e Capitães de Mastro pedem que os devotos levem um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão doados para a Casa Cirineu (@casacirineu), Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), localizada na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. “É importante ressaltar que, ao fazer essa doação, o devoto ganha uma cartela de rodada simples. Além disso, todos irão colaborar com essa casa que acolhe a pessoa idosa que não têm condições de autossustento”, diz a Festeira Milena.

O Encontro de Jovens com Cristo (EJC) de Biritiba Mirim (@ejcbiritiba) fará a animação.

O valor do convite para chá-bingo é R$ 10,00 (com três cartelas). Quem quiser, pode comprá-lo antecipadamente na Livraria Dom Divino (Rua Dr. Paulo Frontin, 387), no Centro de Mogi das Cruzes. Há, também, um combo de bingo, com seis cartelas (de rodada simples). Ele custa R$ 15,00. Eles também serão vendidos no dia do bingo.

A Coroa do Divino tem a transmissão ao vivo por meio do YouTube (https://www.youtube.com/@FestadoDivinoMogi).

A Associação Pró-Festa do Divino está localizada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 – Mogilar. Mais informações: (11) 4790-6835.