80% do Alto Tietê está fora do risco de infestação pelo mosquito da dengue

O Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) de 2018, lançado em meados deste ano pelo Ministério da Saúde, aponta que 80% do Alto Tietê têm índice satisfatório quanto aos riscos de infestação do mosquito Aedes aegypti. Porém, a situação é diferente em Arujá e Guararema, onde há alerta para surtos das doenças causadas pelo inseto transmissor.

Em todo o Estado de São Paulo, a situação de alerta para dengue, zika e chikungunya se repete em 250 cidades.

Já os parâmetros satisfatórios estão em 388 municípios paulistas, incluindo a capital.

O maior Índice de Infestação Predial (IIP) na região foi verificado em Arujá, que chegou ao valor de 6,2- o que aponta uma bandeira vermelha para os riscos de surto das doenças.

O alerta também está em Guararema, com índice de 1,3, representando uma bandeira amarela.

Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes têm resultados satisfatórios, ambos com classificação verde 0,8. Os índices de risco de infestação caem ainda mais nos municípios de Suzano, Santa Isabel e Ferraz de Vasconcelos, que têm IIP avaliado em 0,5, 0,3 e 0,1. Biritiba Mirim, Salesópolis e Poá têm indicadores para a infestação do inseto. O estudo destaca que, em todo o Estado, mais da metade dos criadouros do mosquito são encontrados em depósitos residenciais, seguidos pelos depósitos de lixo e água.