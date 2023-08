9° Encontro de Carros Antigos e Customizados acontece neste domingo (3)

Com a expectativa de mais de 450 veículos antigos, será realizado neste domingo (3/9) o 9° Encontro de Carros Antigos e Customizados de Itaquaquecetuba. O evento é organizado pela equipe Gringo Racing em parceria com a prefeitura e vai ocorrer na avenida Vereador João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia, das 8h às 15h.

A programação vai contar além dos carros antigos, com a apresentação de bandas de rock e de djs da região que vão tocar músicas clássicas dos anos 60, 70, 80 e 90. Na parte gastronômica, a atividade vai receber food trucks com lanches, churrasco, doces e cervejas artesanais.

O encontro de carros reúne, todos os anos, centenas de amantes de veículos raros, o evento é realizado sempre na semana do aniversário da cidade, com o intuito de movimentar o centro e mostrar para toda região do Alto Tietê que Itaquaquecetuba tem potencial para receber carros de todo o Estado de São Paulo.

Nesta edição, a Prefeitura de Itaquá irá disponibilizar serviços de saúde e materiais da Secretaria de Mulheres, entre outras secretarias envolvidas durante o evento.

Para expor o seu veículo é necessário levar 2 kg de alimentos (menos Sal e Açúcar), fraldas descartáveis ou a quantia de R$ 20 para destinar ao Fundo Social de Solidariedade, que ficará responsável por repassar os itens às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

“Nosso objetivo é juntar os amantes de veículos raros e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Contamos com o apoio da prefeitura nos anos anteriores, mas neste ano tivemos uma atenção especial, tudo aquilo que solicitamos fomos prontamente atendidos, temos a certeza que entregaremos um grande evento para Itaquá”, completou Luciano Amaral, representante da equipe Gringo Racing.