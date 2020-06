9º Prêmio de Fotografia de Mogi: imagens vencedoras mostram os desafios da vivência em isolamento

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou, nesta quinta-feira (18), as imagens vencedoras do 9º Prêmio de Fotografia de Mogi das Cruzes – 2020. Tanto na categoria profissional, com o título “A fuga latente”; quanto na amadora, nomeada “Controle da Sanidade”, as artistas expressaram situações desafiantes do isolamento. Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, o tema foi “Meu Olhar, Meu Lugar”, sobre o distanciamento social e a visão dos fotógrafos de seus espaços de vida, abordando artisticamente os novos olhares, valores e significados da quarentena.

No Prêmio Profissional, a primeira colocação é um autorretrato da fotógrafa Lethicia Galo, de Mogi das Cruzes. No perfil da artista na rede social Instagram, a imagem é a sexta de uma série chamada “Fuga Latente – O Isolamento”. Na categoria amadora, a vencedora é Emy Tsutsumi, também de Mogi. A fotografia da artista, em preto e branco, é a imagem de um olho e o reflexo de uma pessoa gritando, à qual deu o título de “Controle da Sanidade”.

Respectivamente, as duas fotos também ficaram na primeira e segunda colocações na categoria “Melhor Fotografia Mogiana”, exclusiva a artistas da cidade, maiores de 18 anos.

No Prêmio Jovem, destinado a participantes com idades de 7 a 17 anos, o vencedor foi Igor Henrique Alves Martins, também de Mogi das Cruzes, com a foto “Pensamentos sobre o Isolamento Social”.

Por fim, conforme divulgado em 8 de junho, a fotografia do artista Osmar Duarte, de Teresina (PI), foi a vencedora da categoria Instagram – de livre participação.

Veja aqui as fotos vencedoras em todas as categorias

Além do tema, outra mudança no concurso deste ano, também em função da crise gerada pela pandemia, é que não haverá premiação em dinheiro, uma vez que a verba inicialmente destinada a este fim foi remanejada para apoio emergencial aos profissionais da arte e cultura da cidade que tiveram suas atividades paralisadas em função da quarentena (por meio da Movi.Ar - Mostra Virtual A Arte Não Esqueceu de Você).

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori, ressalta que o objetivo do concurso foi promover uma imersão artística neste momento tão peculiar, criando um registro histórico da atual situação.

Nas categorias Prêmio Mogi de Fotografia 2020 e Prêmio Jovem haverá premiação com troféu para os primeiros e segundo colocados e também menção honrosa para quem ficar entre a terceira e décima colocação. Na categoria Melhor Foto Mogiana, a premiação vai apenas para os primeiro e segundo lugares. Por fim, na categoria Instagram, troféu apenas para o primeiro colocado.

Todas as fotografias inscritas passaram por uma primeira etapa de habilitação e depois foram enviadas para uma curadoria especializada, que fez a seleção dos vencedores com base nos seguintes critérios: estética, oportunidade, singularidade e qualidade de apresentação.

A entrega da premiação de todas as categorias será agendada posteriormente. As fotografias premiadas e com menção honrosa integrarão a mostra-coleção “Meu Olhar, Meu Lugar”.

Mais informações pelo e-mail culturamogi@pmmc.com.br ou pelo telefone/Whatsapp (11) 4798-6900.