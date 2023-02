A história de 41 anos da Mogi-Bertioga

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), também conhecida como Mogi-Bertioga, tem 41 anos. É o principal acesso entre Mogi das Cruzes e Bertioga, conectando as cidades do Alto Tietê com o litoral.

Na semana passada, a via cedeu no quilômetro 82 e, desde então está interditada. Ficará assim por dois meses.

O nome oficial da estrada surgiu em memória a Dom Paulo Rolim Loureiro, primeiro bispo da Diocese de Mogi das Cruzes.

Em janeiro, o jornalista e suzanense, Douglas Pires, contou a história da rodovia em seu canal no YouTube. Ele explica a criação da via feita pelo Governo do Estado de São Paulo, a partir da gestão de Paulo Maluf, em 1982.

A conclusão da rodovia precisou vencer um desnível de aproximadamente mil metros de altura e realizar as obras, no trecho de planície, em uma área de mangue.

A história das obras começa com a Prefeitura de Mogi, em 1970, quando buscavam a modernização do centro da cidade até o bairro de Biritiba-Ussu, caminho para Bertioga. A rodovia também passa pelo Parque Estadual da Serra do Mar e corta um pequeno trecho de Biritiba Mirim.

A SP-98 começa no bairro Vila da Prata em Mogi e segue até o entroncamento da rodovia Rio-Santos.

BERTIOGA

Antes da construção, na década de 1930, apenas as lanchas da Cia. Docas de Santos serviam de transporte público regular para a população de Bertioga até Santos.

Em 1944, a cidade e toda extensão territorial norte, era parte do distrito de Santos. Após dois movimentos de emancipação, em 1958 e 1979, conquistou a autonomia em 1991.

De acordo com a Prefeitura de Bertioga, o caminho da SP-98 foi aberto depois que o empresário José Ermínio de Moraes, dono da Indústria Votorantim, comprou o Sítio Indaiá, localizado na ponta da Praia da Enseada, e abriu um acesso ao Guarujá.

A lentidão da travessia levou o empresário a investir por conta própria na abertura do caminho rodoviário, com um início considerado precário. Depois de 20 anos foi incorporado pela jurisdição do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado (DER), desenvolvendo a implantação do serviço de balsas, que definitivamente ligou Bertioga ao Guarujá.

Com a inauguração da rodovia Mogi-Bertioga e da Rio-Santos, a Prefeitura considera um novo marco no desenvolvimento da cidade.

INTERDIÇÃO

Depois de anos, as chuvas fortes no último fim de semana levaram a deslizamentos de terra e à interdição total da rodovia. No dia 21 de fevereiro, o DER iniciou os serviços de recuperação nos trechos onde houve a interrupção na SP-98.

A previsão é de dois meses de trabalho para desobstrução parcial, e até seis meses para a liberação completa. O investimento previsto está em R$ 9,4 milhões.

Até a última quinta-feira (23), o número de mortos no litoral norte de São Paulo chegou a 49. As vítimas são de São Sebastião e uma de Ubatuba.