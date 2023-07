A tecnologia a favor da segurança nas estradas

As novas tecnologias para o monitoramento de frotas têm colaborado para a promoção do bem-estar de motoristas e, principalmente, com a segurança nas estradas. São diversas ferramentas que auxiliam no controle do tráfego de veículos em tempo real, incluindo acompanhamento de rotas, velocidade e até mesmo da carga-horária de motoristas que percorrem às estradas brasileiras, contribuindo para a segurança dos(as) usuários(as) das rodovias.

Na Suzano, maior produtora mundial de celulose e uma das maiores produtoras de papel da América Latina, por exemplo, o transporte de madeira conta com monitoramento via satélite desde 2015, quando foi implantada a Central de Monitoramento e Controle (CMC) da companhia. A CMC acompanha 24 horas por dia a frota de veículos de fornecedores que prestam esse serviço para a empresa. Atualmente, são mais de 280 veículos monitorados, possibilitando mais segurança nas vias.

Segundo pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet, 2022)¹, com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 83% dos acidentes de trânsito ocorrem por fator humano. Dentre esses fatores, a organização destaca, a falta de reação/atenção do(a) condutor(a), reação tardia ou ineficiente, sonolência dos(as) condutores(as), ingestão de bebidas alcoólicas e de substâncias psicoativas, como principais causas de acidentes. A publicação também destaca problemas de saúde como causas de acidentes. Por isso, além do controle do excesso de velocidade e a manutenção constante dos veículos, garantir o bem-estar dos(as) motoristas é essencial para diminuir a ocorrência desse tipo de evento, uma vez que casos de estresse, excesso de trabalho ou falta de descanso contribuem para estes fatores de risco.

Nesse sentido, a central de monitoramento também acompanha a jornada de trabalho dos(as) motoristas, visando garantir que o período de descanso desses(as) profissionais seja respeitado. Esse cuidado foi intensificado com a implantação do sistema de câmeras de fadiga, que conseguem captar sinais de cansaço, sonolência, distrações, entre outros. Essas câmeras são acionadas somente quando o veículo é ligado e não captam som, focando somente nas expressões faciais dos(as) motoristas visando detectar qualquer alteração ou desvio de atenção. Caso seja detectado sinal de cansaço ou sonolência, como por exemplo, uma piscada mais longa, é ativado um alerta sonoro dentro da cabine e imediatamente, a central é acionada. Essa medida, além de evitar acidentes, ainda contribui para a saúde do(a) motorista, uma vez que este mesmo sistema pode detectar casos em que o(a) condutor(a) esteja sofrendo algum mal súbito, e enviar uma equipe de apoio imediatamente.

Tais investimentos em novas tecnologias para o monitoramento de veículos nas estradas já seriam justificados por preservar a vida, tanto dos(as) nossos(as) prestadores(as) de serviço quanto dos(as) outros(as) usuários(as) das estradas. Mas, vão além. Os investimentos retornam para a empresa em competividade e sustentabilidade. Veículos que circulam dentro dos limites de velocidade, por exemplo, reduzem os custos com manutenção, o consumo de combustíveis fósseis e, consequentemente, a emissão de gases poluentes, como o CO², na atmosfera.

Na Suzano, temos um direcionador que diz que “Só é bom para nós se for bom para o mundo” e colaborar para um trânsito mais seguro é bom para a empresa, bom para o meio ambiente e, principalmente, essencial para preservarmos vidas.