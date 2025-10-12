Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/10/2025
Região

A um ano da eleição, Alto Tietê tem 43,6 mil títulos cancelados

Regularização pode ser feita até dia 6 de maio de 2026, cerca de cinco meses antes da eleição

12 outubro 2025 - 14h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
A um ano da eleição, Alto Tietê tem 43,6 mil títulos canceladosA um ano da eleição, Alto Tietê tem 43,6 mil títulos cancelados - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A um ano das eleições presidenciais de 2026, o Alto Tietê conta com 43.611 títulos eleitorais cancelados e pendentes de regularização. Os números são do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

A regularização poderá ser feita até o dia 6 de maio de 2026, cerca de cinco meses antes das eleições. Após essa data, o serviço ficará suspenso até a conclusão dos trabalhos de apuração, em âmbito nacional. O TRE orienta que o eleitor regularize a situação eleitoral o mais rápido possível, pois nos meses próximos ao fechamento de cadastro o atendimento fica sobrecarregado.

A cidade com o maior número de títulos cancelados é Mogi das Cruzes, com 13.974, seguida por Itaquaquecetuba, com 10.806, e Suzano, com 8.954.

Depois aparece Ferraz de Vasconcelos, que tem 3.160 títulos cancelados. Poá e Arujá ficam atrás, com 1.995 e 1.660 títulos pendentes de regularização, respectivamente.

Fecham a lista Santa Isabel, com 1.009 títulos cancelados, Guararema, com 1.007, Biritiba Mirim, com 763, e Salesópolis, com 283.

Regularização

Os eleitores que estão com o documento cancelado precisam requerer revisão ou transferência do título, o que pode ser feito em um cartório eleitoral ou no autoatendimento no site do TRE.

A regularização do documento é feita por meio do pagamento de eventuais multas por turno não votado ou pela justificativa das ausências. As multas têm valores de R$ 3,51. Os pagamentos podem ser feitos por Pix ou boleto.

Para o eleitor consultar a situação do título, é necessário acessar a página de Autoatendimento Eleitoral no site do TRE, ou por meio do aplicativo de celular e-Título.

Além das formas on-line, os eleitores também podem ser atendidos presencialmente em qualquer cartório, independentemente da zona eleitoral. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira das 11 às 17 horas nos cartórios.

É necessário realizar um agendamento prévio pelo site do TRE antes de ir ao cartório. O eleitor deverá apresentar um documento oficial com foto no local.

