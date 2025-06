AAFESP realiza live sobre Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme

A Associação de Anemia Falciforme do Estado de São Paulo (AAFESP), promoverá no dia 18/06, às 19 horas, uma live no Instagram da @aafesp , com o tema: Anemia Falciforme: Resistência e Ação na atualidade. Participarão da roda de conversa virtual a presidente da instituição, Dra. Berenice Kikuchi, e a vice-presidente, a ferrazense Danubia Costa.

A Doença Falciforme é uma enfermidade milenar, vinda da África através da escravidão, hoje sendo prevalente em pessoas negras, no Brasil tem entre 60 e 100 mil pessoas com essa mutação genética e hereditária. Também encontrada nos descentes Latino-Americana e Mediterrâneo. A principal característica da doença é os glóbulos vermelhos normalmente arredondados, que quando perdem oxigenação assumem a forma de uma foice ou meia-lua (daí o nome “Falciforme”).

Os sintomas são: Dificuldade de circulação sanguínea; Dores intensas (crises falciformes); Anemia e Danos em órgãos, sendo necessário acompanhamento com médico Hematologista. O diagnóstico é feito pelo teste do pezinho desde 2001. Mas qualquer pessoa pode fazer o exame de sangue Eletroforese de Hemoglobina em qualquer UBS.

O dia 19 de junho foi oficialmente designado como o Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, sendo criado em 2008 por meio de uma resolução da Assembleia Geral da ONU, com o objetivo de fortalecer a conscientização sobre essa condição genética grave.