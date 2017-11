Abastecimento de água será interrompido na terça-feira em Mogi para melhoria do sistema de produção

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) fará uma parada no abastecimento de água na próxima terça-feira (21) em Mogi das Cruzes, para a realização de mais uma etapa do serviço de implantação do sistema de produção e dosagem de dióxido de cloro na captação de água bruta, que funciona na Estação de Captação e Recalque (ECR-2). Para a execução dos trabalhos, o abastecimento será suspenso a partir das 5 horas da manhã e a normalização ocorrerá durante a noite de terça-feira (21) e a madrugada de quarta-feira (22).

Os trabalhos incluirão a limpeza e desinfecção do reservatório da Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro, em atendimento às normas de regulação sanitárias, bem como reparos na plataforma de tratamento. A implantação do dióxido de cloro representará uma melhoria significativa no processo de tratamento de água do Semae, com reflexos positivos para o abastecimento da população. Ao todo, cerca de 91 mil ligações serão afetadas direta ou indiretamente pela paralisação, representando 65% do município.

A recomendação é para que os moradores utilizem água de forma racional, reduzindo o tempo de banho, evitando lavar carros e quintais e combatendo o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e roupas. Quem tem caixa d’água não sentirá os efeitos da paralisação. Ter um reservatório em casa é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reservação de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para ao menos mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua.