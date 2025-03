Abertura da 3ª Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas reúne cerca de 600 estudantes em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes deu início, na tarde desta quarta-feira (19/03), à 3ª edição da Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas da Rede Municipal de Ensino, promovida pela Secretaria de Educação, por meio do Departamento Pedagógico com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. O auditório do Cemforpe, no Mogilar, ficou lotado com estudantes, professores e diretores, representando as 37 escolas participantes da competição que seguirá até outubro.

Mais do que uma competição, a iniciativa busca reforçar valores essenciais como respeito, disciplina e trabalho em equipe. Durante a cerimônia, a prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância do esporte na formação das crianças. "É por meio do esporte e da educação que levamos o nome da nossa cidade para todos os setores. Desejo que cada um de vocês respeite os professores e, sempre que forem competir, façam o melhor e respeitem o adversário", afirmou a chefe do Executivo municipal.

A cerimônia teve início com a execução dos hinos Nacional e de Mogi das Cruzes, interpretados pela Banda Sinfônica Escolar do CEMPRE Profª Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi (Jundiapeba), que foi a responsável pela parte musical do evento. Em seguida, foram apresentadas as delegações das escolas municipais participantes, que receberam os aplausos do público presente.

A estudante Yasmin Rodrigues Rolim, matriculada no 4º ano da EM Profº Hélio dos Santos Neves, realizou o juramento do atleta em nome de todos os participantes, reforçando o compromisso com o respeito, a disciplina e o espírito esportivo.

Para a secretária de Educação, Darly Aparecida de Carvalho, a Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas é um espaço de crescimento e superação para os estudantes. "É com muita emoção que vejo todas essas crianças prontas para participar desta edição. Quero agradecer a todos os profissionais envolvidos, que colaboram para transformar a vida das nossas crianças", afirmou.

Um dos pontos altos da cerimônia de abertura foi a chegada da tocha olímpica com o ginasta João Henrique Camargo Mello, atleta mogiano de 16 anos com destaque em competições regionais. A prefeita Mara Bertaiolli recebeu a tocha e, ao lado do jovem esportista, acendeu a pira olímpica. Em seguida, a secretária de Educação declarou a abertura das competições.

A programação foi finalizada com uma apresentação artística do projeto A Arte do Balé, uma iniciativa da professora Thamires Costa, da EM Profª Heliana Mafra Machado de Castro (Vila Cleo). As bailarinas apresentaram duas coreografias do espetáculo produzido pela escola em comemoração aos 30 anos do álbum "Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão", da cantora Marisa Monte.

A 3ª Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas da Rede Municipal de Ensino reúne mais de 5 mil estudantes e se consolida como a maior edição já realizada. Até outubro, os pequenos atletas disputarão 12 modalidades esportivas, incluindo atletismo, basquete 3x3, futsal, xadrez, judô e esportes adaptados para crianças com deficiência. Neste ano, as novidades são as modalidades de ginástica artística, taco e câmbio (vôlei adaptado para crianças).

A iniciativa tem como objetivo incentivar a prática esportiva desde a infância, promovendo a integração entre os estudantes e a utilização dos espaços municipais para atividades educativas e recreativas. As competições acontecerão em escolas, ginásios e demais espaços esportivos da cidade, proporcionando aos estudantes a vivência esportiva, importante ferramenta de aprendizagem, desenvolvimento e inclusão.

Também estiveram presentes o secretário de Esportes e Lazer, Fred Abib, o secretário adjunto da Pasta Guilherme Filipin, o secretário adjunto de Gabinete, Paulo Eduardo de Oliveira Faria e o vereador Eduardo Ota, que representou a Câmara Municipal.