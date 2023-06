Abertura do Feirão de Estágios lota auditório da Fatec

A abertura do Feirão de Estágios da Prefeitura de Ferraz, na manhã de hoje (12), lotou o auditório da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no Jardim São João, em Ferraz de Vasconcelos.

Os estudantes das escolas públicas do município assistiram uma palestra proferida pelo analista de Negócios do Sebrae, Rafael Neri, sobre “Empreendedorismo como Opção de Carreira”.

Ele explicou como a tecnologia tem impactado algumas carreiras e como várias profissões estão morrendo ou convergindo: “Todo mundo faz tudo e a máquina faz mais do que todo mundo”, afirmou. Ele fez provocações importantes para a plateia sobre a importância de traçar objetivos de vida e metas que possam ser alcançadas.

Em seguida, as empresas parceiras também foram convidadas a se apresentarem e a explicarem como seria o cadastramento dos jovens que estão em busca de emprego como o Instituto Proa; o Nube, CIEE, entre outras.

A abertura contou com a presença da prefeita Priscila Gambale; do vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Daniel Balke e do secretário de Governo, Jackson Carlos dos Santos, e do secretário de Comunicação, Dom Souza.

O secretário de Desenvolvimento de Ferraz, Daniel Balke, reforçou as dificuldades para quem está começando: o jovem ser considerado sem experiência para o primeiro emprego no mercado de trabalho. E no outro extremo quem ter acima de 40 anos ser considerado já muito maduro: “É bom vocês já terem conhecimento de como é o ambiente do primeiro emprego”, afirmou.

Em sua fala, a prefeita Priscila Gambale enfatizou a sua trajetória profissional como professora da rede municipal e do primeiro estágio na Baxman: “Se eu pudesse dar um conselho a todos vocês eu diria para agarrarem todas as oportunidades que aparecerem. Veja o que você se identifica e corra atrás”, afirmou. Ela enfatizou todos os serviços oferecidos pelo município como a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) que garante gratuitamente curso superior aos jovens e as tratativas para Ferraz ter um Instituto Federal.

Após a abertura oficial e palestra, os estudantes puderam sair do auditório e passar pelas tendas do lado de fora para o encaminhamento das vagas, ou a própria confecção dos currículos. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais de 500 vagas de estágios e de Jovem Aprendiz foram oferecidas durante o evento.

O Feirão de Estágio continua nesta terça-feira com a mesma programação: palestra do Sebrae e a atuação dos parceiros da Prefeitura de Ferraz durante a realização do evento e o encaminhamento de vagas, das 8 às 17 horas.

