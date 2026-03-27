Abertura do Poá Fest 2026 reúne 20 mil pessoas em noite de fé e emoção

A cidade de Poá deu início, na noite desta quinta-feira (26), à segunda edição do Poá Fest, dentro da programação de aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa. O primeiro dia do evento reuniu cerca de 20 mil pessoas na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, em uma noite marcada por fé, emoção e louvor com a apresentação do Ministério Gospel Morada.

A programação contou com a presença do prefeito Saulo Souza, que, ao lado da primeira-dama Flavia Souza, participou do tradicional “parabéns” à cidade antes do início do show. Vereadores e secretários municipais também estiveram presentes na celebração.

O prefeito destacou o significado da abertura do evento para o município. Segundo ele, iniciar as comemorações com um momento de gratidão já se tornou uma tradição. “Foi uma noite inesquecível de adoração a Deus. O Ministério Morada uniu toda a nossa cidade em um momento de fé e celebração. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Por isso, fazemos questão de iniciar grandes eventos consagrando nossa cidade, nossos servidores e toda a população poaense”, afirmou.

No palco, o Ministério Gospel Morada emocionou o público com canções conhecidas como “É Tudo Sobre Você”, “A Alegria”, “O Exército de Deus” e “Só Tu És Santo”, conduzindo a multidão a momentos de adoração e reflexão em pouco mais de uma hora e meia de apresentação.

Programação

A programação do Poá Fest continua nesta sexta-feira (27), com show do grupo Menos é Mais. A entrada será solidária, mediante a doação de um quilo de arroz. No sábado (28), a cantora Ana Castela sobe ao palco, com acesso mediante apresentação de ingresso e a doação de um pacote de feijão. Já no domingo (29), o encerramento será voltado ao público infantil, com a apresentação da Patrulha Canina e diversos personagens. A entrada será gratuita, sem necessidade de doação. Ao longo do dia, haverá distribuição de pipoca, algodão-doce, passeio de trenzinho e brinquedos infláveis para as crianças, todos gratuitos. Neste dia também haverá gratuidade no transporte público de crianças menores de 14 anos acompanhadas de um adulto para facilitar o acesso das famílias à comemoração do aniversário da cidade.

Os portões para os shows noturnos serão abertos a partir das 18 horas. No domingo, o acesso à Praça de Eventos será liberado às 10 horas, com atividades ao longo do dia e show previsto para às 15 horas.