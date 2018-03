Abertura oficial da programação do aniversário de Poá acontece hoje

A abertura oficial da agenda de eventos em comemoração aos 69 anos de Poá começa nesta sexta-feira (16). Dois eventos estão marcados para ocorrer no Teatro Municipal. O primeiro às 19 horas, e trata do início da exposição “Poá em Detalhes” e o segundo, às 20 horas, um evento musical intitulado “Uma Noite de MPB”. De acordo com a administração municipal, para este ano foi preparado uma agenda com atrações que não dessem muitos gastos para o município.

O secretário de Cultura e Esportes, Mário Sumirê, explicou que assim como em 2017, a programação é mais “humilde” porém vai “atender a população”.

Para a abertura, a exposição “Poá em Detalhes” traz fotos históricas do município. Já o segundo evento, “Uma Noite de MPB”, contará com a participação da Banda W Rox, que vai homenagear Cazuza; Lucas Brito e banda, homenageando Tim Maia; Chico Geraes que homenageará Caetano Veloso; e Renato Ignácio e banda que vai homenagear Raul Seixas.

Inauguração

Dentro da programação, ainda ocorre, no domingo, a inauguração da Praça Esportiva da Vila Pereta, às 14 horas.

A Praça Esportiva da Vila Pereta contará com campo de futebol e o objetivo da administração municipal com a entrega do equipamento é a melhoria da qualidade de vida dos poaenses e o atendimento dos mesmos com serviços de esporte e lazer.

Segundo o prefeito Gian Lopes (PR), oferecer novos equipamentos esportivos e de lazer contribuirá para a formação do cidadão e também favorecerá o desenvolvimento da comunidade.

“Teremos com este projeto a oportunidade de oferecer práticas esportivas e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos poaenses. E reforço que oferecer acesso ao Esporte também é uma forma de diminuir a exposição dos nossos jovens aos diversos riscos sociais hoje existentes”, comentou.

As atrações da programação de aniversário seguem até o dia 27 com mais atividades teatrais, feiras, mostras e apresentações musicais e de dança.