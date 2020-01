Ação conjunta localiza placas furtadas da avenida das Orquídeas e fios de cobre

Um trabalho conjunto do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, da Prefeitura de Mogi das Cruzes e da Guarda Municipal localizaram, no final da manhã desta quarta-feira (29), placas de sinalização de trânsito que haviam sido furtadas na avenida das Orquídeas. As peças foram encontradas em um ferro velho localizado na Vila Estação, próximo ao local onde o furto aconteceu. Um homem foi preso por receptação qualificada.

Ao todo, 54 placas de sinalização foram furtadas no trecho da avenida que corta a Vila Estação. O crime foi verificado no início da manhã desta quarta-feira, por funcionários da Secretaria Municipal de Transportes. No ferro velho, foram encontradas 18 das placas furtadas, além de dois postes e cobre sem origem comprovada.

“Foi feito um trabalho excelente da Polícia Civil com nossa Guarda Municipal para oferecer uma resposta rápida para a população sobre um problema que estamos tendo na avenida das Orquídeas. Os furtos de placas de trânsito e cabos de iluminação pública trazem um prejuízo para o município e risco para as pessoas que circulam pelo local. Os trabalhos de combate a este tipo de crime continuam”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

O responsável pelo ferro velho também foi autuado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas, da Secretaria de Segurança. Ao todo foram três multas, uma por falta de alvará, outra por danos ao patrimônio e a última por venda de fios de cobre sem origem. Juntas, elas somam R$ 189 mil. O estabelecimento também foi embargado.

O secretário lembrou que as diligências da Polícia Civil e da Guarda Municipal continuam para tentar identificar mais participantes dos furtos.

A avenida das Orquídeas vem sofrendo com ações de vandalismo e furtos de cabos de energia e sinalização de trânsito. A Prefeitura vem trabalhando para a manutenção da estrutura e participando, junto com a Polícia, das investigações para identificar e localizar os responsáveis.

A população também pode auxiliar com denúncias, que podem ser feitas pelo telefone 153, da Ciemp.