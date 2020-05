Ação da Prefeitura de Mogi apreende 40 carretéis de linhas com cerol no Parque Olímpico

Uma ação conjunta da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Transportes apreendeu, na tarde desta segunda-feira (25), 40 carretéis de linhas cortantes e linhas chilenas na região do Parque Olímpico. O flagrante faz parte das ações da Prefeitura de Mogi das Cruzes para evitar a ocorrência de aglomerações na cidade.

Durante a ação, um homem foi autuado pela utilização de linhas cortantes, o que é proibido por legislação municipal. Ele foi multado em 50 Unidades Fiscais do Município, o correspondente a R$ 8.989,00.

Esta foi a segunda vez durante os dias de feriado antecipado que os setores da Prefeitura realizaram intervenções para evitar aglomerações causados por reuniões de pessoas no Parque Olímpico. Na sexta-feira (22), a Guarda Municipal evitou a realização de um campeonato de pipas.

“A utilização de linhas com material cortante ou as chamadas linhas chilenas traz um risco grande de acidentes para a população e a fiscalização vem sendo feita. Além disso, estamos em um período de pandemia e de restrição social, em que não pode haver a aglomeração de pessoas”, destacou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

No domingo (24/04), foi registrada outra grande apreensão de carretéis de linhas com cortantes, no distrito de Cezar de Souza. A ação, desenvolvida pela Guarda Municipal, aconteceu em um terreno conhecido como Morro da Vaca, próximo à escola estadual Vereador Alcides Celestino Filho.

No local, que tinha concentração de cerca de 300 pessoas, foram abandonados 17 carretéis de linhas com cerol e “linhas chilenas”, além de diversas pipas.

A população pode auxiliar no trabalho de fiscalização sobre acumulo de pessoas com denúncias, que podem ser feitas pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.