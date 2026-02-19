Ação de Carnaval em Arujá promove orientações e distribui mais de 1,2 mil kits de prevenção

Em uma iniciativa para unir a folia carnavalesca à conscientização, a Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a ação "Bloco da Saúde" no último domingo (15). A mobilização, organizada pela Vigilância em Saúde e pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do município, aconteceu na Avenida Mário Covas, um dos principais pontos de concentração dos foliões, das 16h às 21h.

O objetivo principal da ação foi promover a saúde e a prevenção combinada contra o HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) entre o público que participava das festividades. Durante o evento, as equipes de saúde adotaram uma abordagem acolhedora e educativa para ampliar o acesso à informação e aos métodos de prevenção.

Ao longo da noite, foram distribuídos mais de 1.260 kits contendo preservativos, garantindo que os foliões pudessem se divertir com segurança. Além da entrega do material, os profissionais ofereceram orientações detalhadas sobre a importância da testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais, um serviço disponível de forma rotineira no CTA de Arujá.

Outro foco da campanha foi a divulgação das profilaxias pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP), esclarecendo dúvidas e direcionando os interessados para o devido atendimento e acompanhamento na rede municipal de saúde.

A ação "Bloco da Saúde" reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública, aproveitando momentos de grande circulação de pessoas para disseminar informações vitais e fortalecer as estratégias de prevenção de ISTs na cidade.