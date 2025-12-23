Envie seu vídeo(11) 4745-6900
terça 23 de dezembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 23/12/2025
Região

Ação de louvor leva fé e conforto a pacientes do Hospital Santana

Iniciativa mensal da Congregação Cristã do Brasil reúne jovens músicos e cantores na Internação da unidade, em Mogi das Cruzes

23 dezembro 2025 - 11h28Por de Mogi
Ação de louvor leva fé e conforto a pacientes do Hospital SantanaAção de louvor leva fé e conforto a pacientes do Hospital Santana - (Foto: Divulgação)

O som do violino, da flauta e das vozes em louvor rompeu a rotina hospitalar na manhã do dia 20 de dezembro, levando fé, conforto e esperança aos pacientes internados no Hospital Santana, em Mogi das Cruzes (SP). A ação acontece mensalmente no Hospital Santana, da Hapvida, desde abril deste ano e tem como proposta oferecer acolhimento espiritual durante o período de internação, tanto para os pacientes quanto para os familiares. 

Os louvores são cantados em um espaço reservado da Internação, distribuído em dois andares do hospital. O grupo é formado por um violinista, um músico que toca flauta doce, duas jovens cantoras e o responsável pela ação, que também integra o coro.

A atividade, neste mês, foi organizada por Rodrigo dos Santos Cunha, representante da Igreja Congregação Cristã do Brasil, do distrito mogiano de Jundiapeba. Segundo ele, o grupo, sempre composto por jovens, leva o evangelho de Jesus Cristo por meio dos hinos da igreja. “Alguns pacientes nos pedem uma oração. Então, vamos até o quarto e levamos uma palavra de fé. O trabalho é para trazer alívio e paz”, afirma.

De acordo com a psicóloga Camila Campos, o intuito da ação é oferecer apoio emocional aos internados. “Queremos levar conforto e fortalecer a fé das pessoas que estão passando pelo hospital em um momento difícil, e a ação é muito bem recebida por todos”, destaca.

