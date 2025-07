Ação de podas de árvores vai prevenir acidentes em Mogi

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos segue realizando, de forma intensificada, a poda de árvores (adequação) em vários pontos da cidade. Somente no mês de junho, foram aproximadamente 15 vias atendidas, ora de forma pontual, ora abrangendo diversas árvores em um mesmo local.

Nesse período, foram atendidos pontos como avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, rua Dom Antônio Cândido Alvarenga, rua Agostinho Caporali, avenida Vereador Platão Chaves de Almeida, avenida Dom Paulo Rolim Loureiro, rua Aristophanes Cataldo Eboli, Travessa Maria do Carmo Bernardina de Silva, Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, rua Delphino Alves Gregório, rua. Dr. Corrêa Neto, rua São João, Dr. Corrêa e avenida Pantaleão Trandafilov Filho.

Os trabalhos de poda são realizados de maneira concentrada nesse período, com o intuito de impedir a queda excessiva de galhos durante as épocas mais chuvosas do ano. Além disso, contribuem para a paisagem urbana, para a segurança e também para a manutenção da saúde da vegetação do município.

“Seguimos atuando de forma contínua, em diversos pontos do município. É determinação da prefeita Mara Bertaiolli a poda e limpeza preventiva, garantindo a redução de acidentes durante o período das fortes chuvas. Os cidadãos também podem solicitar a poda por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que são a Ouvidoria (156) e o aplicativo Colab”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, Joaz Batista.

Além de contribuir para o crescimento saudável das espécies, a poda de adequação colabora para a melhoria da eficiência da iluminação e para a melhor visualização de placas de sinalização. A presença de árvores saudáveis na cidade também favorece o conforto térmico e proporciona abrigo para pássaros.