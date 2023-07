Ação do Emprega Favela oferece 250 vagas de emprego em Ferraz

Mais de 250 vagas de emprego serão oferecidas nesta quarta-feira (19), no 2º Emprega Favela promovido pelas secretarias de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Ferraz.

São oportunidades para as seguintes vagas: costureira, operador de máquinas, vendedor, gerente de restaurante, atendente, atendente de fast food, além de vagas de estágio nas áreas administrativa e comercial. Para as vagas de estágio, é necessário ter mais de 16 anos e estar cursando o ensino médio.

Nesta nova edição, a ação vai acontecer na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professora Nurimar Martins Hiar, no Jardim Brígida, das 9 às 15 horas.

A importância deste projeto é fazer com que as vagas de emprego possam chegar mais próximo das pessoas que mais precisam e principalmente ter um olhar atento para quem vive em estado de vulnerabilidade social e por este motivo têm receio até em procurar emprego.

Com a segunda edição do “Emprega Favela”, a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, busca o desenvolvimento pessoal, capacitação e autonomia dos moradores de nossa cidade, em especial os que residem em áreas de grande vulnerabilidade social, sobretudo em nossas favelas.

“Além de buscarmos de forma incessante a regularização de fundiária, bem como a urbanização de favelas, entendemos que emprego e geração de renda são essenciais na implantação plena de uma política pública habitacional, social e emancipadora junto a nossa população”, afirmou o secretário das Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, é preciso ter políticas públicas neste sentido: “Precisamos ter um olhar diferenciado para este público e as vagas que estão sendo oferecidas são para atender a todos da comunidade. São vagas que não exigem tanta experiência e capacitação exatamente para trazer a empregabilidade para estas pessoas”.

O objetivo da ação é dar oportunidade de emprego, uma recolocação no mercado de trabalho ou quer participar de cursos e palestras ou deseja receber dicas para melhorar o seu currículo.

A ação tem o apoio da Gerando Falcões, Recomeçar e Wadhwani Foundation. Mais informações, basta entrar em contato pelo número 4674-7843.

No primeiro Emprega Favela, realizado em março deste ano, mais de 350 vagas foram oferecidas e a ação foi considerada um verdadeiro sucesso.