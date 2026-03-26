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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Região

Ação do Março Lilás reforça prevenção e cuidado com a saúde da mulher em Ferraz

Evento no CEM reuniu serviços de prevenção, orientação e acolhimento às mulheres do município

26 março 2026 - 15h49Por De Ferraz
- (Foto: Camille Melo/ SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio do Centro de Especialidades Médicas (CEM), promoveu na data de hoje (26), uma ação especial em alusão ao Março Lilás, mês dedicado à conscientização sobre a saúde da mulher e à prevenção do câncer do colo do útero.

Realizado no CEM, o evento reuniu diversas atividades voltadas ao cuidado, acolhimento e orientação das participantes. Entre os serviços oferecidos estiveram a coleta de exame de Papanicolau, entrega de kits de autoexame de HIV, orientações sobre o autoexame das mamas, além de uma roda de conversa com a Dra. Patrícia Viana.

A programação também contou com oficina terapêutica e entrega de brindes, proporcionando um momento de atenção integral à saúde e ao bem-estar das mulheres atendidas.

O objetivo é ampliar o acesso à informação e aos serviços de prevenção, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde feminina.

Ação integra as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde ao longo do Março Lilás, fortalecendo as políticas públicas voltadas à promoção da saúde e à qualidade de vida das mulheres de Ferraz de Vasconcelos.

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