Ação na escola Manoel da Silva Oliveira celebra início da Primavera

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, realizou nesta segunda-feira (23), na escola municipal Manoel da Silva Oliveira, uma atividade com estudantes para celebrar o início da Primavera. A programação reservou o plantio de flores e um trabalho na horta da unidade de ensino.



De acordo com o secretário de Governo, de Comunicação Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Fernando Miranda, a atividade foi extremamente importante. “Este contato com as crianças tem como objetivo a conscientização e a educação com relação ao Meio Ambiente. Além de ensinar o plantio também fazemos uma pequena palestra enfatizando a importância da preservação dos recursos naturais”.



O diretor do Departamento de Meio Ambiente, Rogers Mathias, reforçou que o grande desafio hoje na cidade e no País é a questão ambiental. “Foi mais uma oportunidade para debatermos importantes assuntos e principalmente trabalhar com os estudantes a mensagem que devemos fazer o bom uso da natureza e dos espaços verdes. Também incentivar uma alimentação saudável, por meio da produção de alimentos orgânicos".



Dia da Árvore

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera. Em Poá, na última semana, o Departamento de Meio Ambiente também realizou diversas ações em diferentes bairros para celebrar a data, sempre com o plantio arbóreo.



A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. O desmatamento afeta diretamente a vida de toda a população, que passa a enfrentar erosões, assoreamento de rios, redução do regime de chuvas e da umidade relativa do ar, desertificação e perda de biodiversidade.



Por isso a necessidade da realização de diferentes atividades e ações visando a conscientização da população contra o desmatamento.